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12:03 (мск), источник: ТАСС

Врачи опасаются, что Ассанж может умереть в тюрьме

ТАСС, 25 ноября. Группа из 60 врачей, в том числе из Великобритании, Австралии и ряда европейских стран, выразила серьезные опасения за психическое и физическое здоровье арестованного в Лондоне основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа, призвав к его немедленной госпитализации.

Источник: Reuters

Об этом, как в понедельник сообщил телеканал Sky News, говорится в открытом письме, адресованном главе британского МВД Прити Пател.

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«С медицинской точки зрения, на основании имеющихся доказательств, у нас есть серьезные опасения по поводу физической способности Ассанжа предстать перед судом в феврале 2020 года. И самое главное, по нашему мнению, заключается в том, что господин Ассанж нуждается в срочной экспертной медицинской оценке как его физического, так и психического состояния здоровья», — говорится в письме, распространенном WikiLeaks.

В настоящее время, как отмечает телеканал, Ассанж содержится в тюрьме Белмарш. По мнению медиков, основатель WikiLeaks испытывает различные как физические, так и психические расстройства, включая депрессию. В связи с этим, продолжают специалисты, Ассанжа необходимо перевести в специальную клинику, где он сможет пройти обследование и лечение под контролем профессиональной медицинской бригады.

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«Если такой срочной оценки и лечения проведено не будет, то у нас есть реальные опасения полагать, что Ассанж может умереть в тюрьме», — утверждают медики.

Ранее беспокойство по поводу возможной гибели в тюрьме Ассанжа выражал его отец Джон Шиптон. Мужчина также назвал «верхом неприличия» факт того, что «Джулиан может умереть в тюрьме спустя девять лет преследований за раскрытие правды о военных преступлениях».

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О чем мир узнал благодаря WikiLeaks Джулиана Ассанжа

Пытки и убийства иракских военнопленных, сговор Хиллари Клинтон и Демпартии США, тотальная киберслежка ЦРУ — что стало явным благодаря WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

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