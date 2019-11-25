Врачи опасаются, что Ассанж может умереть в тюрьме

Об этом, как в понедельник сообщил телеканал Sky News, говорится в открытом письме, адресованном главе британского МВД Прити Пател.
«С медицинской точки зрения, на основании имеющихся доказательств, у нас есть серьезные опасения по поводу физической способности Ассанжа предстать перед судом в феврале 2020 года. И самое главное, по нашему мнению, заключается в том, что господин Ассанж нуждается в срочной экспертной медицинской оценке как его физического, так и психического состояния здоровья», — говорится в письме, распространенном WikiLeaks.
В настоящее время, как отмечает телеканал, Ассанж содержится в тюрьме Белмарш. По мнению медиков, основатель WikiLeaks испытывает различные как физические, так и психические расстройства, включая депрессию. В связи с этим, продолжают специалисты, Ассанжа необходимо перевести в специальную клинику, где он сможет пройти обследование и лечение под контролем профессиональной медицинской бригады.
«Если такой срочной оценки и лечения проведено не будет, то у нас есть реальные опасения полагать, что Ассанж может умереть в тюрьме», — утверждают медики.
Ранее беспокойство по поводу возможной гибели в тюрьме Ассанжа выражал его отец Джон Шиптон. Мужчина также назвал «верхом неприличия» факт того, что «Джулиан может умереть в тюрьме спустя девять лет преследований за раскрытие правды о военных преступлениях».