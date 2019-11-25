13:02 (мск), источник: РИА Новости
В Нижегородской области 29 школьников и трое взрослых отравились газом
МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. В Нижегородской области 32 человека отравились газом, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Инцидент произошел в средней школе.
«В Вадскую центральную районную больницу с признаками отравления газом поступили 32 человека, в том числе 29 детей», — сказал собеседник агентства.
По его словам, десять школьников находятся в состоянии средней степени тяжести.
По предварительным данным, произошел выброс вещества с газораспределительной станции, которая находится в полутора километрах от школы. Занятия в учебном заведении прекращены.