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13:02 (мск), источник: РИА Новости

В Нижегородской области 29 школьников и трое взрослых отравились газом

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. В Нижегородской области 32 человека отравились газом, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

Источник: РИА Новости

Инцидент произошел в средней школе.

«В Вадскую центральную районную больницу с признаками отравления газом поступили 32 человека, в том числе 29 детей», — сказал собеседник агентства.

По его словам, десять школьников находятся в состоянии средней степени тяжести.

По предварительным данным, произошел выброс вещества с газораспределительной станции, которая находится в полутора километрах от школы. Занятия в учебном заведении прекращены.

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