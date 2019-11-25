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13:27 (мск), источник: ТАСС

В школе в Нижегородской области 43 ребенка отравились газом

ТАСС, 25 ноября — В Нижегородской области 43 ребенка отравились газом в школе, они госпитализированы. Также пострадал один взрослый, сообщили ТАСС в центральной районной больнице Вадского района региона.

«В больницу доставлены 43 ребенка и один взрослый», — сказал собеседник агентства.

В региональном министерстве здравоохранения сообщили, что состояние детей не тяжелое, 23 ребенка отпущены из больницы домой, остальные обследуются.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил всем службам оперативно оказать всю необходимую помощь пострадавшим и держать ситуацию на постоянном контроле. «Моему заместителю Андрею Харину и министру энергетики и ЖКХ Андрею Черткову [поручаю] разобраться в произошедшей ситуации и оперативно доложить», — цитирует Никитина пресс-служба правительства региона.

Ранее сообщалось о 32 пострадавших — 29 детях и трех преподавателях. По информации собеседника агентства, состояние 10 детей оценивается как средней степени тяжести, остальных — как легкой степени тяжести.

Сейчас занятия в школе прекращены. По предварительной версии, причиной недомогания школьников и учителей стал выброс одоранта с расположенной неподалеку газораспределительной станции.

Село Вад (Нижегородская область)
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