Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Пять главных мифов об облигацияхТема государственных ценных бумаг остается неизведанной и окутанной домыслами. Мы разобрались в основных мифах вокруг облигаций
Фоторепортажи
7РЖД показали прототип нового плацкартного вагона
9Хищное пополнение
16:22 (мск), источник: Lenta.Ru

В России официально стало меньше «семейных» преступлений

Число преступлений на семейно-бытовой почве снизилось на треть за три года действия закона о декриминализации домашнего насилия. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование СПбГУ «Предупреждение преступлений в сфере семейно-бытовых отношений в России и за рубежом».

Источник: Reuters

В докладе сказано, что с 2015-го по 2018 год число совершаемых внутри семьи преступлений снизилось с 49,6 тысячи до 33,3 тысячи. Лишь в Южном и Дальневосточном федеральных округах наблюдался рост статистики. Число «семейных» преступлений против детей сократилось на 55 процентов — с 11,3 тысячи до пяти тысяч, против женщин — более чем на 30 процентов (с 35,7 тысячи случаев до 24,4 тысячи). За этот же период с двух до 2,5 тысячи выросли показатели по умышленному причинению легкого вреда здоровью родственнику (статья 115 УК).

Опрошенные РБК эксперты объяснили эти цифры тем, что полицейские стали меньше реагировать на заявления жертв.
Новость
Почему закон о домашнем насилии — это не угроза семье?

«После декриминализации побоев правоохранители в некоторых случаях считают, что не надо вообще туда соваться, заводить дела», — сказал руководитель исследования, профессор кафедры уголовного права СПбГУ Владислав Щепельков.

Чаще всего от насилия в семье страдали женщины. 83−86 процентов от всех сообщений об истязаниях и 70−75 об угрозах убийством и причинении тяжкого вреда были от женщин. Также чаще всего в семье именно женщина убивает мужчину. Щепельков указал, что обычно такие дела переквалифицируются: речь идет о самообороне или совершении преступления в состоянии аффекта.


Нажмите,
чтобы включить звук

Ранее «Медиазона» и «Новая газета» подсчитали, что 79 процентов россиянок, осужденных за умышленное убийство (часть 1 статьи 105 УК) в 2016—2018 годах, защищались от домашнего насилия. Еще 52 процента женщин судили за причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть (часть 4 статьи 111 УК). В обоих случаях обвиняемым грозит до 15 лет заключения.

Сейчас депутаты Госдумы готовят проект закона о профилактике семейно-бытового насилия. В нем будут прописаны в том числе пункты о преследовании и защитном ордере от агрессора.

Читайте также
 Пригожин: перестаньте «колбасить» Ротару
Путин пережил большую личную утрату
Дочь спасла мать от избиения, заказав пиццу
Россияне требуют отстранить Ягудина от работы на ТВ
«Нафтогаз» допустил уступки в переговорах с «Газпромом»
Азовское море отступило от берега на сотню метров (фото)
Назван населенный пункт России с самым смешным названием
Россиянам хотят разрешить все способы защиты жизни
Здоровье
Пес почуял раковую опухоль хозяйки и спас ее жизнь Странное поведение пса заставило женщину обратиться к врачу.
Hi-Tech
Легендарная техника из 90-х: вспоминаем, как это было Волк и яйца, тетрис, плеер Walkman, фотоаппарат Polaroid — сокровища нашего детства
Кино
Лобода, Ревва, Гагарина: все звезды на «Золотом граммофоне 2019» В Москве раздали престижные музыкальные награды
Горячие темы на Авто
Законы об "оскорблении чувств" 217
Чаевые заправщикам 155
Шаурма или шаверма? 132
Пиратство 123
Недвижимость
Россияне отказались от европейских вилл
В Совете Федерации подтвердили законность посуточной аренды
Новостройки продолжают дорожать
Можно ли теперь сдавать квартиру посуточно?
Популярные темы на «Детях»
Сын не хочет учиться 212
Алкоголизм или норма? 177
Богиня утренней зари 147
Жених бьёт стены и ломает веши 119
Леди
От Брежневой до Лорак: все звезды на музыкальной премии Звезды получили заветные статуэтки.
Дом
В России есть Город мертвых. Как он выглядит (фото)
Эксперт рассказал, как проверить наличие камер в арендуемом жилье
Пять мифов о жизни в новостройках
В России объявили конец коммунальной «вакханалии из 90-х»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь