16:22 (мск), источник: Lenta.Ru
В России официально стало меньше «семейных» преступлений
Число преступлений на
В докладе сказано, что с 2015-го по 2018 год число совершаемых внутри семьи преступлений снизилось с 49,6 тысячи до 33,3 тысячи. Лишь в Южном и Дальневосточном федеральных округах наблюдался рост статистики. Число «семейных» преступлений против детей сократилось на 55 процентов — с 11,3 тысячи до пяти тысяч, против женщин — более чем на 30 процентов (с 35,7 тысячи случаев до 24,4 тысячи). За этот же период с двух до 2,5 тысячи выросли показатели по умышленному причинению легкого вреда здоровью родственнику (статья 115 УК).
«После декриминализации побоев правоохранители в некоторых случаях считают, что не надо вообще туда соваться, заводить дела», — сказал руководитель исследования, профессор кафедры уголовного права СПбГУ Владислав Щепельков.
Чаще всего от насилия в семье страдали женщины. 83−86 процентов от всех сообщений об истязаниях и 70−75 об угрозах убийством и причинении тяжкого вреда были от женщин. Также чаще всего в семье именно женщина убивает мужчину. Щепельков указал, что обычно такие дела переквалифицируются: речь идет о самообороне или совершении преступления в состоянии аффекта.
Ранее «Медиазона» и «Новая газета» подсчитали, что 79 процентов россиянок, осужденных за умышленное убийство (часть 1 статьи 105 УК) в 2016—2018 годах, защищались от домашнего насилия. Еще 52 процента женщин судили за причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть (часть 4 статьи 111 УК). В обоих случаях обвиняемым грозит до 15 лет заключения.
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