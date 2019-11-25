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17:18 (мск), источник: BBC News Русская служба

Ограблена сокровищница Дрездена. Воры могли украсть бриллиантов на миллиард евро

Ювелирная коллекция музея Grünes Gewölbe располагается в дрезденском королевском замке, который был разрушен бомбежками во время Второй мировой войны.

Источник: AFP

На рассвете в понедельник воры проникли в дрезденскую сокровищницу Grünes Gewölbe («Зеленые своды»), где хранится самая большая в Европе коллекция ювелирных изделий и драгоценностей. Это одно из крупнейших ограблений в Германии за последние годы.

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Полиция оцепила замок, в котором располагается музей. Немецкая газета Bild предполагает, что грабителям удалось похитить бриллианты стоимостью в миллиард евро. Власти земли Саксония пока не раскрывают деталей преступления.

Музей «Зеленые своды», находящийся в бывшей королевской резиденции, разрушенной бомбежками во время Второй мировой войны, закрыт. На место происшествия прибыли десятки полицейских патрулей.

Коллекция Grünes Gewölbe была собрана саксонским правителем Августом Сильным в XVIII веке. Название «Зеленые своды» музей получил по малахитовому цвету стен в замке Августа.


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Грабители скрылись. Около пяти утра в понедельник по местному времени на близлежащую энергораспределительную станцию были вызваны пожарные. Предполагается, что этот пожар был специально устроен злоумышленниками, чтобы вывести из строя охранную сигнализацию музея.

Полиция оцепила замок | Источник: AFP

По данным германской прессы, воры отогнули прутья решетки на окнах первого этажа и пробрались внутрь, хотя получившаяся дыра, пишут журналисты, очень маленькая.

Самые ценные экспонаты сокровищницы выставлены именно на первом этаже.

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В коллекции «Зеленых сводов» тысячи ювелирных изделий, редчайших драгоценных камней, статуй, чаш (в том числе принадлежавших Мартину Лютеру и Ивану Грозному), сервизов.

Среди прочего там есть и статуя «Мавр с изумрудным штуфом» — деревянная скульптура, инкрустированная изумрудами, топазами, гранатами и сапфиром в 648 карат — это подарок русского царя Петра Первого.

Что именно похищено, пока не сообщается.

Премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер выразил негодование, заявив, что ограблена не только коллекции государственного музея, но и все жители Саксонии.

«Ценности, хранящиеся в “Зеленых Сводах” и королевском замке, собирал народ свободной Саксонии, собирал с трудом, на протяжении веков», — сказал глава правительства.

Сокровищницу, которая была восстановлена после практически полного уничтожения замка в конце Второй мировой, он назвал неотъемлемой частью саксонской истории.

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