Ограблена сокровищница Дрездена. Воры могли украсть бриллиантов на миллиард евро
Ювелирная коллекция музея Grünes Gewölbe располагается в дрезденском королевском замке, который был разрушен бомбежками во время Второй мировой войны.
Источник:AFP
На рассвете в понедельник воры проникли в дрезденскую сокровищницу Grünes Gewölbe («Зеленые своды»), где хранится самая большая в Европе коллекция ювелирных изделий и драгоценностей. Это одно из крупнейших ограблений в Германии за последние годы.
Полиция оцепила замок, в котором располагается музей. Немецкая газета Bild предполагает, что грабителям удалось похитить бриллианты стоимостью в миллиард евро. Власти земли Саксония пока не раскрывают деталей преступления.
Музей «Зеленые своды», находящийся в бывшей королевской резиденции, разрушенной бомбежками во время Второй мировой войны, закрыт. На место происшествия прибыли десятки полицейских патрулей.
Коллекция Grünes Gewölbe была собрана саксонским правителем Августом Сильным в XVIII веке. Название «Зеленые своды» музей получил по малахитовому цвету стен в замке Августа.
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Грабители скрылись. Около пяти утра в понедельник по местному времени на близлежащую энергораспределительную станцию были вызваны пожарные. Предполагается, что этот пожар был специально устроен злоумышленниками, чтобы вывести из строя охранную сигнализацию музея.
Полиция оцепила замок
| Источник:AFP
По данным германской прессы, воры отогнули прутья решетки на окнах первого этажа и пробрались внутрь, хотя получившаяся дыра, пишут журналисты, очень маленькая.
Самые ценные экспонаты сокровищницы выставлены именно на первом этаже.