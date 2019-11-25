Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Пять главных мифов об облигацияхТема государственных ценных бумаг остается неизведанной и окутанной домыслами. Мы разобрались в основных мифах вокруг облигаций
Фоторепортажи
7РЖД показали прототип нового плацкартного вагона
8Стрельба в колледже в Благовещенске
18:02 (мск), источник: РИА Новости

Замглавы Росалкогольрегулирования арестовали по делу о коррупции

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Пресненский суд Москвы в понедельник заключил под стражу заместителя руководителя Росалкогольрегулирования (РАР) Ирину Голосную, обвиняемую в злоупотреблении на 58 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Источник: РИА Новости

«Ходатайство следователя удовлетворить, избрать меру пресечения в виде заключения под стражу», — огласил решение судья Сергей Артемов.

Читайте также
Этанол красоты: в водку перестанут добавлять золотые хлопья и ванилин

Защита просила суд оставить ее на свободе — обвиняемая хорошо характеризуется, страдает рядом заболеваний и заботится о пожилых родителях, однако эти аргументы не убедили суд. Срок ареста установлен до 20 января.

Следствие полагает, что Голосная, зная, что оборудование пивоваренной компании для фиксации и передачи данных об объемах производства в ЕГАИС не соответствует стандартам, поручила сотрудникам подготовить заключение, что приборы опломбированы.

Те исполнили приказ «из карьеризма и желания выслужиться», утверждают в Следственном комитете.

В результате компания продолжила производить пиво, не отправляя данные в государственную систему, и тем самым избежала уплаты налогов на 58 миллионов рублей, считает следствие.

После задержания чиновница, по данным защиты, подала в отставку. Удовлетворено ли ее прошение, пока неизвестно.

Между тем под следствием находится и бывший руководитель РАР Игорь Чуян, который возглавлял ведомство около десяти лет, с момента его формирования, а уволился незадолго до объявления в розыск. В конце прошлого года Басманный суд заочно арестовал бывшего чиновника по обвинению в махинациях на 30 миллиардов рублей. Задержать его до сих пор не удалось.

 Простят ли россияне певицу, обзывавшую их
Она единственная, кто мог позволить себе поправить речь президента РФ
Скончалась легендарная советская разведчица Гоар Вартанян
В Госдуме одобрили идею сделать 31 декабря выходным днем
Россияне требуют отстранить Ягудина от работы на ТВ
Почти каждый десятый россиянин намерен остаться бездетным
Азовское море отступило от берега на сотню метров (фото)
Дочь спасла мать от избиения, заказав пиццу
Назван населенный пункт России с самым смешным названием
Здоровье
Пес почуял раковую опухоль хозяйки и спас ее жизнь Странное поведение пса заставило женщину обратиться к врачу.
Hi-Tech
Легендарная техника из 90-х: вспоминаем, как это было Волк и яйца, тетрис, плеер Walkman, фотоаппарат Polaroid — сокровища нашего детства
Кино
Лобода, Ревва, Гагарина: все звезды на «Золотом граммофоне 2019» В Москве раздали престижные музыкальные награды
Авто
Обновленная «Нива»: первые «живые» фото Рестайлинговая Lada 4x4 (бывшая «Нива») впервые попала в объектив журналистов. Как и ожидалось, внешних изменений не много, а вот интерьер заметно преобразился
Недвижимость
Россияне отказались от европейских вилл
В Совете Федерации подтвердили законность посуточной аренды
Новостройки продолжают дорожать
Можно ли теперь сдавать квартиру посуточно?
Популярные темы на «Детях»
Алкоголизм или норма? 192
Богиня утренней зари 168
А позлодарствую.... 163
Жених бьёт стены и ломает веши 129
Леди
От Брежневой до Лорак: все звезды на музыкальной премии Звезды получили заветные статуэтки.
Дом
Как выглядит квартира рядом с «российским Диснейлендом»
Как из двухкомнатной квартиры сделали трешку
11 частых ошибок при обустройстве кухни
Пять мифов о жизни за МКАД
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь