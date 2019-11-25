21:54 (мск), источник: Lenta.Ru
Украинского чиновника выгнали из бара за критику песен Газманова
На заместителя мэра украинского Славянска Андрея Рубана напали посетители ночного клуба
По словам Рубана, в заведении играли песни «Москва, звонят колокола» и «Офицеры». Чиновник попросил администрацию клуба «не ставить песни, пропагандирующие
В сентябре прошлого года в украинском городе Днепр (до переименования назывался «Днепропетровск») предложили запретить песни российских исполнителей. По задумке авторов предложения, песни как российских артистов, так и украинских исполнителей, поддерживающих «российскую вооруженную агрессию против Украины», должны будут исчезнуть из общественного транспорта, учреждений культуры и отдыха, гостиниц, ресторанов и других общественных мест.
Однако мэр города Днепра Борис Филатов заявил, что решение о запрете российских песен на территории города не будет принято. «Во-первых, его невозможно исполнить.