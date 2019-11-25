Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
 Мини-дом, которому не страшны циклоны В Австралии построили крошечный домик, способный противостоять циклонам
Фоторепортажи
69В Нидерландах выбрали лучшие снимки природы
9Хищное пополнение
21:54 (мск), источник: Lenta.Ru

Украинского чиновника выгнали из бара за критику песен Газманова

На заместителя мэра украинского Славянска Андрея Рубана напали посетители ночного клуба из-за требования выключить песни Олега Газманова. Об этом чиновник написал на своей странице в Facebook.

По словам Рубана, в заведении играли песни «Москва, звонят колокола» и «Офицеры». Чиновник попросил администрацию клуба «не ставить песни, пропагандирующие страну-агрессора и ее армию». «Меня выволокли на улицу без верхней одежды на глазах моей супруги <…> Пока ехала полиция отдельные представители охраны заведения и другие посетители угрожали мне физической и психологической расправой», — написал он.

Рубан также отметил, что прибывшие на вызов сотрудники правоохранительных органов не задержали охранников заведения и не составили протокол о правонарушении.

В сентябре прошлого года в украинском городе Днепр (до переименования назывался «Днепропетровск») предложили запретить песни российских исполнителей. По задумке авторов предложения, песни как российских артистов, так и украинских исполнителей, поддерживающих «российскую вооруженную агрессию против Украины», должны будут исчезнуть из общественного транспорта, учреждений культуры и отдыха, гостиниц, ресторанов и других общественных мест.

Однако мэр города Днепра Борис Филатов заявил, что решение о запрете российских песен на территории города не будет принято. «Во-первых, его невозможно исполнить. Во-вторых, мы не воюем с книгами и музыкой», — отметил он.

 Пригожин: перестаньте «колбасить» Ротару
Путин пережил большую личную утрату
Однопартийцы Нетаньяху заговорили о смене лидера
NYT: комитет WADA рекомендовал отстранить Россию на четыре года
Синоптики пообещали температурные аномалии в декабре
В Госдуме одобрили идею сделать 31 декабря выходным днем
Дочь спасла мать от избиения, заказав пиццу
Назван населенный пункт России с самым смешным названием
Здоровье
Пес почуял раковую опухоль хозяйки и спас ее жизнь Странное поведение пса заставило женщину обратиться к врачу.
Hi-Tech
Легендарная техника из 90-х: вспоминаем, как это было Волк и яйца, тетрис, плеер Walkman, фотоаппарат Polaroid — сокровища нашего детства
Кино
Лобода, Ревва, Гагарина: все звезды на «Золотом граммофоне 2019» В Москве раздали престижные музыкальные награды
Горячие темы на Авто
Законы об "оскорблении чувств" 219
Чаевые заправщикам 159
Шаурма или шаверма? 135
Пиратство 124
Недвижимость
Россияне отказались от европейских вилл
В Совете Федерации подтвердили законность посуточной аренды
Новостройки продолжают дорожать
Можно ли теперь сдавать квартиру посуточно?
Популярные темы на «Детях»
Алкоголизм или норма? 199
Богиня утренней зари 177
А позлодарствую.... 175
Жених бьёт стены и ломает веши 129
Леди
От Брежневой до Лорак: все звезды на музыкальной премии Звезды получили заветные статуэтки.
Дом
Как выглядит квартира рядом с «российским Диснейлендом»
Как из двухкомнатной квартиры сделали трешку
11 частых ошибок при обустройстве кухни
Пять мифов о жизни за МКАД
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь