Экс-главу Коми Гайзера госпитализировали из СИЗО, сообщил источник

Ранее в СМИ появилась информация, что бывший губернатор якобы в критическом состоянии на машине скорой помощи доставлен в реанимацию московской больницы с подозрением на острый сердечный приступ.
«Гайзер в больнице с пятницы. Сегодня он должен был вернуться в СИЗО из больницы. Ничего экстренного с ним не случилось», — рассказал собеседник агентства.
Защита не комментирует информацию о госпитализации бывшего главы Коми. «Я оставлю это без комментариев, это связано с адвокатской тайной», — сказала РИА Новости его адвокат Дарья Евменина. Она добавила, что «сотрудники “Лефортово” проявили высокий профессионализм в сложившейся ситуации».
В июне Замоскворецкий суд Москвы приговорил экс-главу республики Коми Вячеслава Гайзера к 11 годам колонии и штрафу в 160 миллионов рублей по делу о мошенничестве. В октябре Мосгорсуд признал законным 11-летний срок в колонии для Гайзера.