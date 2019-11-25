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25 ноября, источник: РИА Новости

Экс-главу Коми Гайзера госпитализировали из СИЗО, сообщил источник

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Бывший глава Республики Коми Вячеслав Гайзер, сидящий в столичном СИЗО «Лефортово», попал в больницу 22 ноября, но никаких критических проблем со здоровьем у него нет, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Источник: РИА Новости

Ранее в СМИ появилась информация, что бывший губернатор якобы в критическом состоянии на машине скорой помощи доставлен в реанимацию московской больницы с подозрением на острый сердечный приступ.

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«Гайзер в больнице с пятницы. Сегодня он должен был вернуться в СИЗО из больницы. Ничего экстренного с ним не случилось», — рассказал собеседник агентства.

Защита не комментирует информацию о госпитализации бывшего главы Коми. «Я оставлю это без комментариев, это связано с адвокатской тайной», — сказала РИА Новости его адвокат Дарья Евменина. Она добавила, что «сотрудники “Лефортово” проявили высокий профессионализм в сложившейся ситуации».

В июне Замоскворецкий суд Москвы приговорил экс-главу республики Коми Вячеслава Гайзера к 11 годам колонии и штрафу в 160 миллионов рублей по делу о мошенничестве. В октябре Мосгорсуд признал законным 11-летний срок в колонии для Гайзера.

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