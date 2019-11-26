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10:33 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Два военнослужащих заплатят 31 миллион за запуск авиационной ракеты при проверке на земле

Как стало известно «Ъ», 31 млн руб. придется выплатить по иску Министерства обороны РФ двум военнослужащим, которые в ангаре своей части на аэродроме в Саках (Крым) случайно запустили авиационную управляемую ракету Х-29ТД. К счастью, во время инцидента обошлось без жертв и серьезных разрушений, но были уничтожены две ракеты и поврежден комплекс, с помощью которого их проверяли.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Крымский гарнизонный военный суд частично удовлетворил иск, заявленный Министерством обороны РФ к Николаю Звереву и Алексею Чебанову, о взыскании суммы ущерба, причиненного их действиями государству. По вступившему в силу приговору того же суда военные, как сообщал «Ъ», были признаны виновными в нарушении правил обращения с оружием, представляющим повышенную опасность для окружающих (ч. 1 ст. 349 УК РФ).

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Алексею Чебанову гарнизонный суд назначил ограничение по военной службе на один год и три месяца, во время которого он не может быть повышен в должности и воинском звании, с удержанием 15% из его денежного довольствия в доход государства, а Николаю Звереву — год ограничения с выплатой 10%.

Следствие и суд установили, что 1 октября 2017 года техники авиачасти, используя комплекс «Ока», осуществляли контроль за техническим состоянием авиационных управляемых средств поражения, в том числе двух ракет Х-29ТД, с которыми перед этим совершал вылет тяжелый многоцелевой истребитель Су-30СМ.

Нарушив регламент работ, военные не проверили исправность чековых механизмов одной Х-29ТД. В результате при подаче тока произошло срабатывание пиропатронов, и авиационная ракета класса «воздух—поверхность», имеющая длину около 4 м и вес порядка 700 кг (из них 100 кг приходится на взрывчатку), отправилась в полет. К счастью, он был недолгим и обошелся без взрыва.

Ракета снесла ворота и часть стены ангара, уничтожив по пути различную аппаратуру и еще одну Х-29ТД.

Стоимость каждой из ракет, которую пришлось списать, эксперты определили в 18 млн 459 тыс. руб., «Ока» и другое уничтоженное оборудование были оценены еще в 9,5 млн руб. Таким образом, к осужденным военнослужащим по итогам уголовного разбирательства был заявлен иск на 46 млн 571 тыс. 266 руб.

Доводы истца, изложенные в исковом заявлении, об уничтожении комплекса «Ока» для подготовки авиационных управляемых средств поражения и взыскании его полной стоимости с ответчиков в размере 6,1 млн руб. суд признал несостоятельными, поскольку, согласно заключению судебной бухгалтерской экспертизы, аппаратура оказалась работоспособной — у нее только помяло корпус. Ремонт устройства в итоге обошелся в 912,7 тыс. руб. Другая аппаратура, оцененная в 3,4 млн руб., как выяснилось в суде, эксплуатировалась более 20 лет и ее остаточная стоимость составляла 2,7 млн руб.

Таким образом, военный суд сократил ущерб до 40,6 млн руб., из которых большая часть пришлась на ракеты.
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Ответчики, в свою очередь, утверждали, что авиационные средства поражения, учитывая дату их выпуска, должны стоить гораздо меньше 18,5 млн руб. Однако военный суд признал уменьшение их стоимости необоснованным, так как, согласно заключению экспертов, цена ракет, как и других боеприпасов, остается неизменной вплоть до их списания. Учитывая, что в ходе предварительного следствия обвиняемые выплатили по 3 тыс. руб. в качестве возмещения, ущерб, причиненный каждым из них, составил 20 млн 315 тыс. руб. Отметив смягчающие вину ответчиков обстоятельства, в том числе причинение вреда по неосторожности, суд снизил взыскание с Зверева до 15 млн руб., а с Чебанова — до 16 млн руб. Кроме того, они должны выплатить в бюджет Симферополя по 60 тыс. руб. госпошлины. Столь крупных сумм у военных, естественно, нет, и расплачиваться по исковым требованиям они будут многие десятилетия.

При этом следует отметить, что взыскания с ракетопускателей не стали рекордными для Минобороны. Так, в этом году Московский гарнизонный военный суд удовлетворил иск военного ведомства на сумму 597,5 млн руб. к полковнику в отставке Олегу Гузенко, ранее служившему в Генштабе, и экс-руководителю 853-го военного представительства подполковнику Евгению Чикину, осужденным к условным срокам за злоупотребление должностными полномочиями с причинением тяжких последствий (ч. 3 ст. 285 УК РФ).

Офицеры участвовали в заказе и оплате комплекса средств лазерной имитации стрельбы и поражения, который из-за санкций так и не был поставлен Минобороны РФ из Германии.

Еще одним рекордсменом в части наложенного на него судом взыскания считается бывший командир войсковой части, управляющей российской радиолокационной станцией системы предупреждения о ракетном нападении «Волга» в Белоруссии, полковник Виталий Мартынов. 3-й окружной военный суд удовлетворил к нему иск Минобороны на 201,5 млн руб.— на эту сумму военный подписал представителям ОАО «Славянка» акты о якобы выполненных ремонтно-строительных работах.

Николай Сергеев

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