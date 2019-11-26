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12:15 (мск), источник: RTVi

Суд в Липецкой области приговорил лидера «Христианского государства» к году колонии за борьбу с «Матильдой» и закрыл дело

Грязинский городской суд в Липецкой области признал лидера организации «Христианское государство» Александра Калинина виновным в давлении на прокатчиков фильма «Матильда», дал ему один год колонии, но освободил от ответственности из-за истечения срока давности. Об этом пишет местное издание Gorod48.ru.

Источник: Денис Каминев / RTVI

Калинина освободили в зале суда. Он сказал агентству ТАСС, что не будет обжаловать решение, но вину не признает.

Еще суд отказался признать потерпевшим режиссера Алексея Учителя и отклонил его иски о выплате компенсации на сумму больше в миллиарда рублей.

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Калинина вместе с сообщниками задержали в сентябре 2017 года после поджога машин у офиса адвоката Учителя. На лидера «Христианского государства» завели уголовное дело об экстремизме за ролики на ютьюбе и угрозы владельцам кинотеатров, в которых планировалась показывать «Матильду». Суд прекратил рассматривать дело об экстремизме из-за декриминализации статьи.

Сообщники Калинина в 2018 году получили по два года колонии за поджог машин. Лидер «Христианского государства» год провел в СИЗО. В сентябре 2018 года его отпустили под подписку о невыезде.

Фильм «Матильда», который вышел на экраны в октябре 2017 года, рассказывает о внебрачной связи императора Николая II с балериной Матильдой Кшешинской. Еще до премьеры вокруг картины разгорелся скандал: ее противники утверждали, что в основе сюжета — ложь, порочащая имя императора, и требовали отменить прокат. Самой известной противницей фильма стала депутат Госдумы Наталья Поклонская.

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 Суд в Липецкой области приговорил лидера «Христианского государства» к году колонии за борьбу с «Матильдой» и закрыл дело
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