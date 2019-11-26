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13:21 (мск), источник: Коммерсантъ

Адвокат подтвердил отмену дела замглавы Росалкогольрегулирования

Постановление о возбуждении уголовного дела в отношении заместителя руководителя Росалкогольрегулирования (РАР) Ирины Голосной отменено, подтвердил «РИА Новости» ее адвокат Илья Брык. Ранее о решении прокуратуры отменить дело сообщил «Ъ».

Источник: РИА "Новости"

«Я еще не видел постановления, но мне подтвердили эту информацию», — сказал адвокат. Он добавил, что сейчас пытается попасть к Голосной в СИЗО.

Решение о возбуждении уголовного дела было незаконным, а мотивировку я пока не знаю.
Илья Брык
адвокат

По информации источника «Интерфакса», СКР намерен обжаловать решение прокуратуры о прекращении дела.

Напомним, Ирина Голосная была задержана 22 ноября, позднее арестована по решению Пресненского районного суда Москвы до 20 января 2020 года.

По версии СКР, в результате незаконных действий Ирины Голосной государству был причинен ущерб в 58 млн руб.

Как полагают в СКР, она, зная, что оборудование пивоваренной компании для фиксации и передачи данных об объемах производства в ЕГАИС не соответствует стандартам, поручила подчиненным подготовить заключение, что приборы опломбированы. Прокуратура выступала против ареста.

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