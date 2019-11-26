Адвокат подтвердил отмену дела замглавы Росалкогольрегулирования

«Я еще не видел постановления, но мне подтвердили эту информацию», — сказал адвокат. Он добавил, что сейчас пытается попасть к Голосной в СИЗО.
Решение о возбуждении уголовного дела было незаконным, а мотивировку я пока не знаю.
По информации источника «Интерфакса», СКР намерен обжаловать решение прокуратуры о прекращении дела.
Напомним, Ирина Голосная была задержана 22 ноября, позднее арестована по решению Пресненского районного суда Москвы до 20 января 2020 года.
Как полагают в СКР, она, зная, что оборудование пивоваренной компании для фиксации и передачи данных об объемах производства в ЕГАИС не соответствует стандартам, поручила подчиненным подготовить заключение, что приборы опломбированы. Прокуратура выступала против ареста.