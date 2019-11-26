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13:53 (мск), источник: РИА Новости

Полиция Дрездена опубликовала видео ограбления сокровищницы

БЕРЛИН, 26 ноя — РИА Новости. Грабители сокровищницы «Зеленый свод» в Дрездене имели при себе фонари и топоры, которыми они разбили витрину в музейном зале, следует из опубликованного видео полиции.

Во время загрузки произошла ошибка.

Видео было выложено в сеть полицией Дрездена, там рассчитывают, что таким образом они смогут получить информацию о преступниках.

На видео видно, как один из грабителей в темном зале, освещенном светом двух карманных фонарей, несколькими ударами разбивает стекло в витрине, затем он полностью вырывает раму. По данным музея, преступники похитили три бриллиантовых гарнитура, в общей сложности — около ста драгоценностей.

Кража произошла в понедельник рано утром. Несмотря на то, что полиция прибыла на место происшествия в течение нескольких минут после получения сигнала с пульта дежурных в музее, которые увидели преступников через камеру наблюдения, задержать никого не удалось. В настоящее время в Дрездене работает специальная комиссия, которая расследует данное дело.

Ранее руководство сокровищницы заявило, что стоимость похищенного не поддается исчислению. Речь идет о драгоценностях восемнадцатого века. Тот факт, что камни были собраны в три полных гарнитура — бриллиантовый, диамантовый и гарнитур с жемчугом и бриллиантами — делает рыночную цену на эти изделия заоблачной.

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