Полиция Дрездена опубликовала видео ограбления сокровищницы

Видео было выложено в сеть полицией Дрездена, там рассчитывают, что таким образом они смогут получить информацию о преступниках.
На видео видно, как один из грабителей в темном зале, освещенном светом двух карманных фонарей, несколькими ударами разбивает стекло в витрине, затем он полностью вырывает раму. По данным музея, преступники похитили три бриллиантовых гарнитура, в общей сложности — около ста драгоценностей.
Кража произошла в понедельник рано утром. Несмотря на то, что полиция прибыла на место происшествия в течение нескольких минут после получения сигнала с пульта дежурных в музее, которые увидели преступников через камеру наблюдения, задержать никого не удалось. В настоящее время в Дрездене работает специальная комиссия, которая расследует данное дело.
Ранее руководство сокровищницы заявило, что стоимость похищенного не поддается исчислению. Речь идет о драгоценностях восемнадцатого века. Тот факт, что камни были собраны в три полных гарнитура — бриллиантовый, диамантовый и гарнитур с жемчугом и бриллиантами — делает рыночную цену на эти изделия заоблачной.