17:24 (мск), источник: РИА Новости
МАК назвал причину крушения Boeing в Ростове-на-Дону
МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Авиакатастрофа в
Как отмечается в документе, командир лайнера перед катастрофой впал в ступор и не реагировал на правильные подсказки второго пилота. Кроме того, авиакатастрофе способствовала недостаточная подготовка командира экипажа, турбулентность и возможная усталость летчиков.
«Катастрофа произошла при выполнении повторного ухода на второй круг
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