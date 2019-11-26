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17:24 (мск), источник: РИА Новости

МАК назвал причину крушения Boeing в Ростове-на-Дону

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Авиакатастрофа в Ростове-на-Дону, где 3,5 года назад погибли 62 человека, произошла из-за ошибок летчиков, говорится в окончательном отчете Межгосударственного авиационного комитета (МАК).

Источник: РИА Новости

Как отмечается в документе, командир лайнера перед катастрофой впал в ступор и не реагировал на правильные подсказки второго пилота. Кроме того, авиакатастрофе способствовала недостаточная подготовка командира экипажа, турбулентность и возможная усталость летчиков.

«Катастрофа произошла при выполнении повторного ухода на второй круг из-за неверной конфигурации и ошибок в пилотировании», — говорится в заключении специалистов.

Отмечается, что авиационное происшествие относится к категории потери управления в полете.

Пассажирский Boeing 737−800 компании Flydubai, летевший из Дубая, разбился в Ростове-на-Дону в ночь на 19 марта 2016 года. Самолет упал левее взлетно-посадочной полосы. На борту находились 55 пассажиров и семь членов экипажа, все они погибли.

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