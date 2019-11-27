Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Пять главных мифов об облигацияхТема государственных ценных бумаг остается неизведанной и окутанной домыслами
Фоторепортажи
12Хронологический порядок: лучшие фото исторических мест
16Фотограф показал выразительные портреты птиц
12:55 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Склады взяток и откатов

Начальник Кирилла Черкалина оказался беднее подчиненного.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Бывший заместитель начальника управления «К» службы экономической безопасности (СЭБ) ФСБ Дмитрий Фролов оказался в сотни раз беднее своего экс-подчиненного Кирилла Черкалина. У полковника Фролова следствие смогло найти и арестовать только загородный дом, квартиру и миллион рублей. Тогда как у полковника Черкалина по иску Генпрокуратуры были обращены в доход государства объекты недвижимости и другие активы, оцениваемые в 6,5 млрд руб.

Об активах полковника Фролова стало известно после того, как его защита обратилась во 2-й Западный окружной военный суд, обжалуя решение Московского гарнизонного суда, который санкционировал Следственному комитету их арест. Оказалось, что под обеспечительные меры попали дом в ближнем Подмосковье с земельным участком, квартира и найденный при обыске 1 млн руб. Кстати, обжаловать арест денег защита не стала.

Читайте также
Отец полковника ФСБ Черкалина рассказал в суде о происхождении денег

Само разбирательство проходило в закрытом для СМИ режиме, причем не из-за секретности дела, а потому, что в ходе слушаний могли быть оглашены данные о состоянии здоровья обвиняемого Фролова и его родственников.

Из оглашенной в открытом режиме резолютивной части решения суда следовало, что он отклонил жалобу защиты. Адвокат экс-чекиста Анатолий Спесивцев сообщил «Ъ», что он не готов комментировать судебное решение. При этом защитник отметил, что Дмитрий Фролов не имеет никакого отношения к миллиардам, обнаруженным у полковника Черкалина.

«Он (полковник Фролов.— “Ъ”) был уволен с должности замначальника управления “К” ФСБ еще в 2013 году», — сообщил защитник, отметивший, что серия банкротств банков, инициированная АСВ, началась только через два года. При этом полковник Черкалин, взаимодействовавший с АСВ и Центробанком, возглавлял 2-й (банковский) отдел управления «К» еще с 2011 года.

По версии следствия, банкирам за взятки давали возможность вывести средства из кредитных организаций, а только после этого у них отзывались лицензии, возбуждались уголовные дела и начинались аресты активов.
Читайте также
Миллиарды полковника ФСБ возвращаются в казну

Бывший замглавы АСВ Валерий Мирошников, уехавший за границу, пока проходит свидетелем по уголовному делу полковника Черкалина. В свою очередь Кириллу Черкалину инкриминируется получение взяток от банкиров (ч. 6 ст. 290 УК), а также особо крупное мошенничество, совершенное совместно с Дмитрием Фроловым и другими фигурантами в отношении столичного застройщика Сергея Гляделкина, от которого он, по данным следствия, потерял акции компании, оцениваемые почти в полмиллиарда рублей.

Из квартир полковника Черкалина и его родителей в ходе обысков изъяли 800 млн руб., $72 млн и €8 млн, которые по решению Головинского райсуда вместе с 20 объектами недвижимости и двумя автомобилями экс-чекиста были обращены в доход государства. «Это были склады взяток и откатов», — отметил источник «Ъ», близкий к следствию.

Алексей Соковнин

Следите за развитием темы Сотрудников ФСБ обвинили в махинациях
 Названы регионы с худшей поддержкой Владимира Путина
В России резко вырастут цены на машины
В Роструде рассказали, как сделать 31 декабря выходным
Бинтовали простынями: как спасали пассажиров Невского экспресса
Суд обязал казну выплатить бывшему полицейскому 9,5 млн рублей
Выбраны лучшие снимки исторических мест (фото)
В Сибири нашли щенка, которому 18 тысяч лет
СМИ: Российского миллиардера лишили кипрского гражданства
Здоровье
Врачи рассказали, почему нельзя есть много мандаринов Четыре мандарина в день не принесут организму вреда.
Hi-Tech
Легендарная техника из 90-х: вспоминаем, как это было Волк и яйца, тетрис, плеер Walkman, фотоаппарат Polaroid — сокровища нашего детства
Кино
«Короткая юбка и голые ноги»: Асмус показала себя в новом образе Актриса пожаловалась на некомфортные условия работы на новом проекте
Горячие темы на Авто
Пиратство 129
Путинский совет школьникам 117
Какая армия лучше - контрактная или призывная? 107
Россия может лишиться спорта на 4 года 105
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Дети
Смешно до слез: коронные фразы всех российских учителей Золотые мемы от учителей дадут вам снова почувствовать себя школьником
Леди
Экс-солистка «Ранеток» Женя Огурцова вышла замуж в третий раз Певица сыграла свадьбу.
Дом
Как выглядит квартира рядом с «российским Диснейлендом»
Как из двухкомнатной квартиры сделали трешку
11 частых ошибок при обустройстве кухни
Пять мифов о жизни за МКАД
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь