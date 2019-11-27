12:55 (мск), источник: Газета Коммерсантъ
Склады взяток и откатов
Начальник Кирилла Черкалина оказался беднее подчиненного.
Бывший заместитель начальника управления «К» службы экономической безопасности (СЭБ) ФСБ Дмитрий Фролов оказался в сотни раз беднее своего
Об активах полковника Фролова стало известно после того, как его защита обратилась во 2-й Западный окружной военный суд, обжалуя решение Московского гарнизонного суда, который санкционировал Следственному комитету их арест. Оказалось, что под обеспечительные меры попали дом в ближнем Подмосковье с земельным участком, квартира и найденный при обыске 1 млн руб. Кстати, обжаловать арест денег защита не стала.
Само разбирательство проходило в закрытом для СМИ режиме, причем не
Из оглашенной в открытом режиме резолютивной части решения суда следовало, что он отклонил жалобу защиты. Адвокат
«Он (полковник Фролов.— “Ъ”) был уволен с должности замначальника управления “К” ФСБ еще в 2013 году», — сообщил защитник, отметивший, что серия банкротств банков, инициированная АСВ, началась только через два года. При этом полковник Черкалин, взаимодействовавший с АСВ и Центробанком, возглавлял 2-й (банковский) отдел управления «К» еще с 2011 года.
Бывший замглавы АСВ Валерий Мирошников, уехавший за границу, пока проходит свидетелем по уголовному делу полковника Черкалина. В свою очередь Кириллу Черкалину инкриминируется получение взяток от банкиров (ч. 6 ст. 290 УК), а также особо крупное мошенничество, совершенное совместно с Дмитрием Фроловым и другими фигурантами в отношении столичного застройщика Сергея Гляделкина, от которого он, по данным следствия, потерял акции компании, оцениваемые почти в полмиллиарда рублей.
Из квартир полковника Черкалина и его родителей в ходе обысков изъяли 800 млн руб., $72 млн и €8 млн, которые по решению Головинского райсуда вместе с 20 объектами недвижимости и двумя автомобилями
Алексей Соковнин