Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Пять главных мифов об облигацияхТема государственных ценных бумаг остается неизведанной и окутанной домыслами
Фоторепортажи
12Хронологический порядок: лучшие фото исторических мест
9Хищное пополнение
13:28 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Следы «Суммы» привели в Израиль

МВД хочет заочно арестовать бывшего партнера братьев Магомедовых.

Источник: РИА "Новости"

Как стало известно «Ъ», следственный департамент МВД ходатайствует о заочном аресте Давида Каплана, бывшего делового партнера совладельцев группы «Сумма» Зиявудина и Магомеда Магомедовых. Проживающий в Израиле господин Каплан обвиняется в особо крупном мошенничестве. По версии следствия, экс-совладелец литовского банка Snoras Давид Каплан входил в ОПС братьев Магомедовых, расследование в отношении которых уже завершено, и они знакомятся с материалами дела.

Давид Каплан никогда не являлся акционером группы «Сумма», совладельцы которой — братья Магомедовы и еще четверо фигурантов — обвиняются в создании ОПС и многомиллиардных хищениях. Сбор доказательств причастности господина Каплана к инкриминируемым его подельникам деяниям следствие закончило буквально на днях. Результатом стало обращение в Тверской райсуд Москвы с ходатайством о заочном аресте проживающего в Израиле и являющегося гражданином этой страны Давида Каплана по обвинению в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Читайте также
Экс-главу «Курортов Северного Кавказа» Билалова депортируют из США

Рассмотрение ходатайства назначено на 28 ноября. При этом бизнесмен уже объявлен в международный розыск.

По некоторым данным, с братьями Магомедовыми Давид Каплан познакомился в середине 1990-х, когда приобрел долю в литовском банке Snoras. Его контрагентом стал купленный в 1995 году господами Магомедовыми московский банк «Диамант». Лицензию у него отозвали в июне 2001 года в связи с «установлением фактов недостоверности отчетных данных». Кроме того, СМИ приписывали уроженцу Литвы Давиду Каплану тесные связи с местной преступной группировкой «Вильнюсская бригада».

По данным «Ъ», следствие считает, что в последние годы господин Каплан являлся теневым финансистом братьев Магомедовых. По некоторым данным, один из вменяемых в вину Давиду Каплану эпизодов связан с созданием инфраструктуры на острове Крестовский в Санкт-Петербурге к чемпионату мира по футболу 2018 года. В то время Давид Каплан возглавлял совет директоров ООО «Интэкс» (входит в группу «Сумма»), которое занималось работами по созданию намывной территории на острове, где была построена «Зенит-Арена».

Как полагают следователи, так же как и братья Магомедовы, Давид Каплан и экс-глава компании «Интэкс» Артур Максидов участвовали в хищении из бюджета 650 млн руб.
Читайте также
Долги стройкомпании из группы «Сумма» Магомедова превысили 10 млрд рублей

Отметим, что именно с ареста господ Магомедовых и Максидова началось расследование резонансного уголовного дела о многомиллиардных хищениях бюджетных средств. Как уже рассказывал «Ъ», в марте 2018 года все тот же Тверской суд Москвы арестовал братьев Магомедовых и Артура Максидова. Следственный департамент обвиняет их в организации преступного сообщества или участии в нем, растрате и мошенничествах, совершенных в особо крупном размере (ст. 210, ч. 4 ст. 159 и ч. 4 ст. 160 УК РФ).

По версии следствия, Зиявудин Магомедов курировал «экономическую» деятельность ОПС, а его брат Магомед обеспечивал политическое и силовое прикрытие незаконных операций. Их ближайшим соратником при этом, как полагают в правоохранительных органах, являлся Артур Максидов. По версии следствия, ущерб от их действий составил 11 млрд руб. Сейчас фигуранты этого дела знакомятся с собранными в отношении них следствием материалами, насчитывающими почти 1 тыс. томов.

Олег Рубникович

Миллиардер Магомедов арестован, несмотря на рекордный залог
Во время загрузки произошла ошибка.
1 апреля 2018© Ньюстюб
 Названы регионы с худшей поддержкой Владимира Путина
В России резко вырастут цены на машины
Путин открыл скоростную платную трассу Москва - Санкт-Петербург
Вагоностроители решили проблему «торчащих ног» в плацкарте
Бинтовали простынями: как спасали пассажиров Невского экспресса
В Роструде рассказали, как сделать 31 декабря выходным
Суд обязал казну выплатить бывшему полицейскому 9,5 млн рублей
В Гидрометцентре жителям центра России пообещали «метеокачели»
Суд отклонил апелляцию «Газпрома» в споре с «Нафтогазом»
Здоровье
Врачи рассказали, почему нельзя есть много мандаринов Четыре мандарина в день не принесут организму вреда.
Hi-Tech
Легендарная техника из 90-х: вспоминаем, как это было Волк и яйца, тетрис, плеер Walkman, фотоаппарат Polaroid — сокровища нашего детства
Кино
Андрей Данилко расплакался на шоу талантов и покинул студию Артист, известный по образу Верки Сердючки, не сдержал эмоций
Горячие темы на Авто
Пиратство 129
Путинский совет школьникам 120
Какая армия лучше - контрактная или призывная? 107
Россия может лишиться спорта на 4 года 106
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Дети
Смешно до слез: коронные фразы всех российских учителей Золотые мемы от учителей дадут вам снова почувствовать себя школьником
Леди
Экс-солистка «Ранеток» Женя Огурцова вышла замуж в третий раз Певица сыграла свадьбу.
Дом
Как выглядит квартира рядом с «российским Диснейлендом»
Как из двухкомнатной квартиры сделали трешку
11 частых ошибок при обустройстве кухни
Пять мифов о жизни за МКАД
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь