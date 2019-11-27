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03:08 (мск), источник: РИА Новости

Открыта горячая линия для родственников пострадавших в ДТП туристов

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Горячую линию открыли для родственников россиян, пострадавших в ДТП с автобусом в Доминиканской республике, сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России.

«Для родственников пострадавших туристов открыта горячая линия с представителем принимающей компании туроператора в Доминикане по телефону +18098334570», — говорится в сообщении.

Во вторник автобус с 39 российскими туристами столкнулся с грузовиком по пути в аэропорт в Доминикане. В посольстве РФ сообщили, что никто из россиян в ДТП не погиб, у нескольких человек травмы разной степени тяжести. Пострадавших россиян госпитализируют, остальных размещают в гостиницах.

По данным местного издания Listin Diario, семь россиян, пострадавших в ДТП, находятся в тяжелом состоянии. Посольство РФ в Венесуэле подтвердило, что несколько россиян после ДТП госпитализированы в тяжелом состоянии, их оперируют.

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