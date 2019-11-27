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10:31 (мск), источник: РИА Новости

В России зафиксировано рекордное число вакансий

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Число вакансий в отечественных компаниях превысило миллион и сто тысяч — рекордное значение как минимум с 2016 года, пишут «Известия» со ссылкой на данные Росстата по итогам II квартала текущего года.

Источник: РИА Новости

В апреле-июне 2018-го их было на 13 процентов меньше аналогичного периода 2019 года, а во II квартале 2017-го — на 25 процентов.

Наибольшее число свободных рабочих мест зафиксировано в Москве (170 тысяч), Московской области (79 тысяч) и Санкт-Петербурге (69 тысяч).

Дефицит специалистов испытывают такие сферы, как консультирование, страхование, медицина и фармацевтика, автомобильный бизнес, информационные технологии, также отмечается нехватка рабочего персонала.

В пресс-службе Минтруда отметили, что число вакансий растет на фоне снижения безработицы, которая в сентябре составила 4,6 процента экономически активного населения. Это минимальный показатель за историю современной России.

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