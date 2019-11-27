07:53 (мск), источник: Life.ru
Лайф публикует список пострадавших в ДТП с автобусом в Доминикане
В распоряжении Лайфа оказался список пассажиров туристического автобуса, который 26 ноября перевернулся в Доминикане.
Находятся в госпитале:
1. Камнев А.
2. Бушинова Е.
3. Горбачёв Г.
4. Валерия А.
5. Анна А.
6. Сапего О.
7. Сапего С.
8. Артамонов Д.
9. Артамонова Л.
10. Тарасов Н.
11. Хафизова В.
12. Симаков Д.
13. Симакова Е.
14. Валиуллина Г.
15. Ашмарина С.
16. Ашмарин Р.
17. Белоглазова Н.
18. Квасов А.
19. Шелбогашева А.
20. Попов К.
21. Прохорова А.
22. Писнячевская Е.
В гостиницах Доминиканы находятся следующие туристы:
1. Попов С.
2. Попова В.
3. Крупин М.
4. Крупина Е.
5. Валиуллин Д.
6. Александр Ш.
7. Татьяна Ш.
8. Анна Ш.
9. Александр Ш.
В аэропорт для дальнейшего вылета в Москву отправились:
1. Канаев Е.
2. Канаева Е.
3. Тылечкина Е.
4. Севастьянов Г.
5. Севастьянова М.
6. Батюков В.
7. Батюкова Е.
По ещё одному человеку информация уточняется:
1. Прохорова С.
Напомним, 26 ноября в Доминикане перевернулся автобус с российскими туристами. В салоне находилось 39 наших соотечественников. Никто из них не погиб. Причиной ДТП стало лихачество водителя грузовика, который ехал в этот момент по этой же дороге.