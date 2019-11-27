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08:09 (мск), источник: Интерфакс

В столкновении электрички и автобуса под Астраханью пострадали десять человек

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU — В Красноярском районе Астраханской области автобус Kia столкнулся с электричкой.

По предварительным данным, пострадали десять человек, сообщили в управлении МВД по региону. На месте работают полицейские и сотрудники экстренных служб.

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