08:09 (мск), источник: Интерфакс
В столкновении электрички и автобуса под Астраханью пострадали десять человек
Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU — В Красноярском районе Астраханской области автобус Kia столкнулся с электричкой.
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Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU — В Красноярском районе Астраханской области автобус Kia столкнулся с электричкой.
По предварительным данным, пострадали десять человек, сообщили в управлении МВД по региону. На месте работают полицейские и сотрудники экстренных служб.