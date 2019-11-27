Источник: в Москве арестовали двух подозреваемых в убийстве главы центра «Э» Ингушетии

«Арестованы Гелани Костоев и Ахмед Арапиев. Им обоим предъявили обвинение по ч. 2 ст. 105 (“Убийство двух и более лиц”) и ст. 222 (“Незаконное ношение оружия”). По предварительным данным, они проходят по делу о ликвидации Эльджаркиева», — сказал собеседник агентства.
В пресс-службе Басманного суда ТАСС подтвердили арест указанных лиц, однако не смогли уточнить, по какому делу им избрана мера пресечения.
«Костоеву избрана мера пресечения до 5 января, Арапиеву — до 20 января. Они обвиняются в убийстве двух и более лиц и в незаконном хранении и ношении оружия. Остальную информацию необходимо уточнить в органах следствия», — сказала пресс-секретарь суда Ирина Морозова.
Накануне глава села Экажева в Ингушетии Михаил Евлоев подтвердил ТАСС, что в населенном пункте прошли обыски по делу об убийстве Эльджаркиева и задержаны два человека.
Ранее в газете «Известия» появилась информация о том, что убийство Эльджаркиева связано с кровной местью. По данным «Известий», всего по делу проходит пять человек — двое из них уже арестованы, арест двоих должен состояться в среду в Басманном суде Москвы, а предполагаемый киллер скрылся за рубежом и арестован заочно.
По информации издания, все фигуранты дела связаны родственными узами и являются приверженцами одного религиозного течения — «секты баталхаджинцев». Согласно публикации «Известий», мотивом для убийства могла быть кровная месть за гибель лидера «баталхаджинцев» Ибрагима Белхароева в 2018 году (преступление остается нераскрытым).
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