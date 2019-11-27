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09:49 (мск), источник: ТАСС

Источник: в Москве арестовали двух подозреваемых в убийстве главы центра «Э» Ингушетии

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Двое выходцев из Ингушетии арестованы решением Басманного районного суда Москвы по обвинению в причастности к убийству главы Центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

Источник: РИА "Новости"

«Арестованы Гелани Костоев и Ахмед Арапиев. Им обоим предъявили обвинение по ч. 2 ст. 105 (“Убийство двух и более лиц”) и ст. 222 (“Незаконное ношение оружия”). По предварительным данным, они проходят по делу о ликвидации Эльджаркиева», — сказал собеседник агентства.

В пресс-службе Басманного суда ТАСС подтвердили арест указанных лиц, однако не смогли уточнить, по какому делу им избрана мера пресечения.

«Костоеву избрана мера пресечения до 5 января, Арапиеву — до 20 января. Они обвиняются в убийстве двух и более лиц и в незаконном хранении и ношении оружия. Остальную информацию необходимо уточнить в органах следствия», — сказала пресс-секретарь суда Ирина Морозова.

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Накануне глава села Экажева в Ингушетии Михаил Евлоев подтвердил ТАСС, что в населенном пункте прошли обыски по делу об убийстве Эльджаркиева и задержаны два человека.

Ранее в газете «Известия» появилась информация о том, что убийство Эльджаркиева связано с кровной местью. По данным «Известий», всего по делу проходит пять человек — двое из них уже арестованы, арест двоих должен состояться в среду в Басманном суде Москвы, а предполагаемый киллер скрылся за рубежом и арестован заочно.

По информации издания, все фигуранты дела связаны родственными узами и являются приверженцами одного религиозного течения — «секты баталхаджинцев». Согласно публикации «Известий», мотивом для убийства могла быть кровная месть за гибель лидера «баталхаджинцев» Ибрагима Белхароева в 2018 году (преступление остается нераскрытым).

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