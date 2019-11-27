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10:54 (мск), источник: РИА Новости

Житель Ижевска пытался продать разработки ВКС иностранным спецслужбам

УФА, 27 ноя — РИА Новости. Жителя Ижевска уличили в попытке продать иностранным спецслужбам информацию о секретных военно-космических разработках России, сообщило УФСБ по Удмуртии.

Источник: РИА Новости

Уточняется, что мужчина намеревался создать на территории республики организацию, «основной целью которой стало бы добывание указанных сведений».

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Мотив — деньги

Как выяснилось в ходе проверки, ранее у него действительно был доступ к государственной тайне, но сейчас его нет.

«Мотивом таких действий фигуранта явилось желание обогатиться», — подчеркивается в релизе.

Поскольку до самой государственной измены ситуация не дошла, уголовное дело возбуждать не стали, а только объявили «официальное предостережение о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступления».

Откуда мог красть секреты

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Откуда именно россиянин собирался получать секретную информацию, УФСБ не уточняет.

Известно, что в Ижевске расположен радиозавод, который изготавливает аппаратуру для космических ракет-носителей, разгонных блоков, спутников, пилотируемых и грузовых кораблей и орбитальных станций.

Кроме того, в Удмуртии работает Воткинский завод, специализирующийся, правда, не на военно-космической, а просто на военной тематике. Там серийно выпускаются стратегические ракеты «Тополь-М» и «Ярс», ракеты морского базирования «Булава», оперативно-тактические «Искандеры-М».

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