10:54 (мск), источник: РИА Новости
Житель Ижевска пытался продать разработки ВКС иностранным спецслужбам
УФА, 27 ноя — РИА Новости. Жителя Ижевска уличили в попытке продать иностранным спецслужбам информацию о секретных
Уточняется, что мужчина намеревался создать на территории республики организацию, «основной целью которой стало бы добывание указанных сведений».
Как выяснилось в ходе проверки, ранее у него действительно был доступ к государственной тайне, но сейчас его нет.
«Мотивом таких действий фигуранта явилось желание обогатиться», — подчеркивается в релизе.
Поскольку до самой государственной измены ситуация не дошла, уголовное дело возбуждать не стали, а только объявили «официальное предостережение о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступления».
Откуда именно россиянин собирался получать секретную информацию, УФСБ не уточняет.
Известно, что в Ижевске расположен радиозавод, который изготавливает аппаратуру для космических
Кроме того, в Удмуртии работает Воткинский завод, специализирующийся, правда, не на