13:47 (мск), источник: РИА Новости
Суд в Швеции отклонил апелляцию «Газпрома» в споре с «Нафтогазом»
СТОКГОЛЬМ, 27 ноя — РИА Новости. Суд округа Свеа в Швеции отклонил апелляцию «Газпрома» на решение арбитража в споре с «Нафтогазом».
В опубликованном постановлении говорится, что российской компании отказано в ее требовании, отменить или обжаловать решение суда нельзя.
Отмечается также, что процедурных нарушений не выявлено.
Стокгольмский арбитраж в декабре 2017 и феврале 2018 года вынес решения по спорам «Газпрома» и «Нафтогаза» о контрактах на поставку и транзит топлива.
Одним решением суд обязал украинскую компанию выплатить российскому концерну более двух миллиардов долларов, однако вторым присудил в пользу «Нафтогаза» 4,673 миллиарда долларов.
После зачета встречных требований получилось, что «Газпром» должен выплатить 2,56 миллиарда долларов.
Российская компания попыталась оспорить это решение, суд ей отказал.