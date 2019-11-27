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13:47 (мск), источник: РИА Новости

Суд в Швеции отклонил апелляцию «Газпрома» в споре с «Нафтогазом»

СТОКГОЛЬМ, 27 ноя — РИА Новости. Суд округа Свеа в Швеции отклонил апелляцию «Газпрома» на решение арбитража в споре с «Нафтогазом».

Источник: РИА Новости

В опубликованном постановлении говорится, что российской компании отказано в ее требовании, отменить или обжаловать решение суда нельзя.

Отмечается также, что процедурных нарушений не выявлено.

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Газовые споры

Стокгольмский арбитраж в декабре 2017 и феврале 2018 года вынес решения по спорам «Газпрома» и «Нафтогаза» о контрактах на поставку и транзит топлива.

Одним решением суд обязал украинскую компанию выплатить российскому концерну более двух миллиардов долларов, однако вторым присудил в пользу «Нафтогаза» 4,673 миллиарда долларов.

После зачета встречных требований получилось, что «Газпром» должен выплатить 2,56 миллиарда долларов.

Российская компания попыталась оспорить это решение, суд ей отказал.

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