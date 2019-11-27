17:06 (мск), источник: РИА Новости
Пропавших в Дагестане школьников нашли подрабатывающими на АЗС
ПЯТИГОРСК, 27 ноя — РИА Новости. Пропавших в Дагестане школьников нашли в Махачкале на автозаправке, заявило республиканское МВД.
Ранее в ведомстве сообщили, что накануне вечером в регионе начали поиск троих школьников из села Новый Хушет.
«Помогая заправлять топливо автомобилистам, они заработали немного денег, которые потратили в компьютерном клубе. Жизни и здоровью, кроме ремня, ничего не угрожает», — говорится в сообщении ведомства в инстаграме.
Отмечается, что детей уже везут в Новый Хушет. МВД поблагодарило за помощь «всех неравнодушных».