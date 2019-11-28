Ограбление в Дрездене: украденные сокровища могут исчезнуть навсегда
Через день после кражи выяснилось, что драгоценности не были застрахованы, а воры, вполне вероятно, имели информацию от сотрудников музея.
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Общая стоимость похищенных из музея «Зеленые своды» (Grünes Gewölbe) на рассвете в понедельник драгоценностей до сих пор официально не объявлена. Однако изначальные опасения о краже на сумму в миллиард евро, возможно, оказались преувеличены.
Как видно из опубликованной видеозаписи с камер наблюдения, грабители разбили топором и опустошили три из десяти витрин в зале, посвященном эпохе барокко. Именно здесь хранились изделия, инкрустированные бриллиантами, сапфирами, рубинами и изумрудами.
В сумме в трех витринах находилось около 100 экспонатов из коллекции саксонского короля Августа Сильного (союзника русского царя Петра I в войне со Швецией).
Некоторые из артефактов, которые вначале записали в похищенное, оказались на месте.
Генеральный директор Государственных художественных собраний Дрездена Марион Акерманн заявила, что потрясена жестокостью, с которой преступники разгромили сокровищницу:
Мы говорим о сокровищах, историческую, культурную и художественную ценность которых оценить невозможно. У них нет ценника, потому что они бесценны.
Как оказалось, экспонаты сокровищницы не застрахованы.
В среду «Зеленые своды» открылись для посещения — в более современной части музея, которая не подверглась разгрому.
Специалисты предупреждают, что те драгоценности, которые похитители вынесли в мешках, могут исчезнуть навсегда — продать их крайне сложно, и чаще всего в подобных случаях ювелирные изделия варварски разламывают, чтобы извлечь камни и реализовать их на рынке по отдельности — или распилить. По словам директора, это было бы трагедией.
Полиция опубликовала фотографии некоторых украденных экспонатов и обратилась с призывом к гражданам — сообщить, если они увидят такие предметы.
Почему сокровищница плохо охранялась?
Германская пресса предъявила множество вопросов руководству музея и охранникам: почему грабители так легко зашли в помещение? Почему стекло не бронированное и его можно разломать топором? Почему охранники, которые были на посту в момент ограбления, не задержали злоумышленников и дали им уйти?
На охранные системы и безопасность «Зеленых сводов» выделяется ежегодно 8 млн евро, сообщило руководство дрезденского музея.
В ответ на критику Марион Акерманн заявила, что грабители унесли бы еще больше, если бы витрины не были так надежно укреплены. Судя по тому, что воры действовали быстро и явно знали расположение экспонатов в зале, у них был информатор из числа сотрудников музея, предполагает полиция.
Следствие считает, что операция была тщательно спланирована: злоумышленники устроили пожар на подстанции, таким образом выведя из строя сигнализацию, целенаправленно вломились в зал через окно, отогнув прутья решетки, быстро разбили шкафы-витрины, наполнили мешки и скрылись. Полиция позднее нашла в городе сожженный автомобиль Ауди, на котором, вероятно, грабители уехали с места преступления.
Претензий к охранникам у руководства музея нет — когда воры в черном проникли в музей, охрана быстро вызвала полицию. Открыто противостоять преступникам и вступать с ними в рукопашную не входило в их обязанности, поскольку это сопряжено с опасностью для жизни.
Разбойный характер нападения был очевиден, грабители были вооружены топорами, и охранники, согласно инструкции, дожидались прибытия полицейского наряда.
Основатель организации Art Recovery International, которая занимается детективной деятельностью и разыскивает похищенные предметы искусства, назвал кражу в Дрездене ограблением эпических масштабов.
Музеи, подобные этому, находится под постоянной осадой варварских преступных банд: они расплавляют золото, выковыривают драгоценные камни, не обращая ни малейшего внимания на важность культурного наследия.
Кристофер Маринелло
основатель организации Art Recovery International
Сокровища коллекции саксонского короля сравнивают с ценностями лондонского Тауэра и московского Алмазного фонда. Немецкий таблоид Bild в день ограбления писал, что стоимость похищенного может достигать 1 млрд евро.
Министр культуры земли Саксония назвала экспонаты «Зеленых сводов» «бриллиантами в короне королевства», принадлежащими всему народу.
Полиция оцепила территорию вокруг бывшего королевского замка Резиденцшлосс, где выставлена коллекция, чтобы криминалисты могли изучить каждый квадратный сантиметр | Источник:GETTY IMAGES
«Как только я услышал, что именно было похищено, я сразу понял, что нас ждет, — говорит “детектив мира искусства” Маринелло. — Мы больше не увидим этих произведений — во всяком случае, в целом виде».
Чем знамениты «Зеленые своды»
Коллекция сокровищ начала XVIII столетия хранится в Резиденцшлоссе — бывшем замке саксонских королей. В ней восемь залов. Три зала были разрушены авиацией союзников во время бомбардировок Дрездена в конце Второй мировой войны, но затем замок был восстановлен и отреставрирован.
Название «Зеленые своды» происходит от малахитового цвета стен в нескольких залах.
В 2006 году канцлер Германии Ангела Меркель осматривала сокровища «Зеленых сводов» | Источник:REUTERS
Самые ценные экспонаты хранились в самой старой части замка — в зале барокко на первом этаже.
Всего в коллекции музея около 3 тыс. ювелирных изделий, а также посуда, оружие, предметы декоративного искусства — все они инкрустированы золотом, серебром, слоновой костью или жемчугом. Здесь хранится «статуя мавра» с изумрудами и 648-каратным сапфиром — подарок Августу Сильному от Петра I.
Один из самых редких камней коллекции, зеленый изумруд размером в 41 карат, сейчас находится на выставке в Нью-Йорке.
Курфюрст Саксонии и выборный король Польши Август Сильный начал собирать коллекцию в 1723 году.
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