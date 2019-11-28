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05:55 (мск), источник: РИА Новости

В Приморье застрелили казачьего атамана

ВЛАДИВОСТОК, 28 ноя — РИА Новости. В Приморском крае неизвестные застрелили казачьего атамана, сообщает региональное следственное управление СК.

Источник: РИА Новости

Тело 37-летнего местного жителя с огнестрельным ранением обнаружили у его дома в селе Барабаш Хасанского района.

Как сообщает региональное УМВД, на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа отдела полиции. Правоохранители устанавливают причастных к убийству. На месте провели осмотр, изъяты гильзы от патронов и другие предметы.

Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК — убийство.

Согласно информации на сайте Хасанского районного суда, убитый был атаманом хутора «Барабашевский» Владивостокского городского казачьего общества «Войско Уссурийских казаков». Источник в правоохранительных органах подтвердил РИА Новости эту информацию.

Местные СМИ сообщают, что убийство могло произойти на почве конфликтов в бизнесе.

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