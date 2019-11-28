05:55 (мск), источник: РИА Новости
В Приморье застрелили казачьего атамана
ВЛАДИВОСТОК, 28 ноя — РИА Новости. В Приморском крае неизвестные застрелили казачьего атамана, сообщает региональное следственное управление СК.
Тело 37-летнего местного жителя с огнестрельным ранением обнаружили у его дома в селе Барабаш Хасанского района.
Как сообщает региональное УМВД, на место происшествия прибыла
Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК — убийство.
Согласно информации на сайте Хасанского районного суда, убитый был атаманом хутора «Барабашевский» Владивостокского городского казачьего общества «Войско Уссурийских казаков». Источник в правоохранительных органах подтвердил РИА Новости эту информацию.
Местные СМИ сообщают, что убийство могло произойти на почве конфликтов в бизнесе.