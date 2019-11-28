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13:03 (мск), источник: Интерфакс

Не дождавшаяся операции у Каабака девочка умерла без гемодиализа после выписки

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU — Годовалая девочка Настя Орлова, ожидавшая пересадки почки, была выписана из стационара и умерла без необходимого ей ежедневного гемодиализа, заявляет трансплантолог Михаила Каабак.

Источник: РИА "Новости"

Это произошло после его увольнения из Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) здоровья детей, сказал врач «Интерфаксу» в четверг.

«Она была выписана из стационара. Если бы нас не закрывали, она лежала бы в отделении интенсивной терапии. Смерть у нее, скорее всего, сердечная, из-за кардиомиопатии. У нас есть ее ЭКГ в октябре, там тяжелая кардиомиопатия, нужен был интенсивный ежедневный гемодиализ, это не амбулаторный пациент», — пояснил Каабак.

Таким образом, он утвердительно ответил на вопрос о том, повлияло ли его увольнение из НМИЦ на смерть девочки.

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Каабак отметил, что, «конечно, она могла умереть во время или после операции, но это не значит, что таких детей не надо оперировать». «Это тяжелые дети, им нужно давать шанс», — добавил собеседник агентства.

По его словам, Настя Орлова состояла в переданном в Минздрав списке детей, которым срочно нужна операция.

Говоря об очередности операций, Каабак рассказал, что один из сахалинских близнецов «Рома Кузнецов пока не завершил вакцинацию, последняя прививка у него будет в декабре, а Насте прививка была сделана в конце октября, ей на этой неделе надо было трансплантировать, но не получилось».

Трансплантолог Каабак ранее был уволен из НМИЦ, где проводил пересадки почки детям до 6 кг по международной методике, но не используемой больше никем в России.

В настоящее время медик оформляется в НМИЦ здоровья детей руководителем группы трансплантации в отделении урологии на тот же объем работы, что и ранее, сообщал Минздрав.

Во вторник министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова провела встречу с Каабаком и решила дать возможность врачу и его коллеге Надежде Бабенко работать в НМИЦ здоровья детей.

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