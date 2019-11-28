Задержаны участники ОПГ, причастной к теракту 1998 года и убийствам в Москве и Дагестане

Как сообщает ФСБ, всего к преступной группе были причастны более 250 человек. В их числе — сотрудники МВД в Дагестане, члены адвокатской палаты и люди из «террористического подполья». Утверждается, что основные организаторы задержаны, им предъявлены обвинения. Часть из них находятся в СИЗО, некоторые осуждены к длительным срокам лишения свободы. Тех, кому удалось скрыться, объявили в розыск.
«Лидеры и участники банды причастны к совершению в 2007—2015 годах на территории Дагестана и Москвы серии убийств предпринимателей и сотрудников правоохранительных органов, похищениям людей, вымогательствам, грабежам и разбоям. Преступления “Шараповских” отличались особой жестокостью и вызывали широкий общественный резонанс», — утверждается в сообщении ФСБ.
По данным ведомства, «Шараповские» причастны к теракту 1998 года в Махачкале, где погибли десятки и пострадали более 100 человек. Утверждается, что в ходе следствия раскрыты «обстоятельства подготовки и осуществления» теракта. Подробности в сообщении не приводятся.
В ходе обыска у участников ОПГ нашли стрелковое и автоматическое оружие, боеприпасы, взрывчатку и противотанковые ракетные комплексы. Взрывоопасные предметы обезвредили и уничтожили.