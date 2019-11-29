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08:09 (мск), источник: Коммерсантъ

Мошенники придумали еще один способ хищений с банковских карт

Мошенники нашли новый способ хищений с банковских карт: они якобы случайно забывают карту в банкомате и просят ее вытащить оказавшегося рядом человека.

Источник: Reuters

После того, как тот возвращает карту, злоумышленник проверяет ее баланс и утверждает, что с его счета пропали деньги (от 5 до 15 тыс. руб.), и вынуждает вернуть эту сумму. О новом способе мошенничества рассказал в Facebook сотрудник «РЕСО-Гарантия» Серж Гатилов, внимание на это обратила газета «Известия».

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В используемой злоумышленниками схеме могут участвовать двое или трое — еще один человек будет изображать «свидетеля» кражи денег с карты. Притворившийся пострадавшим злоумышленник начнет угрожать вызвать полицию, обосновывая это тем, что на его карте остались чужие отпечатки пальцев, и якобы будет легко доказать предполагаемую пропажу денег с карты.

Опрошенные изданием эксперты советуют не извлекать чужие карты из банкоматов, а также не трогать карты, лежащие на банкомате. В случае, если человек все-таки достал чужую карту, и ему начинают угрожать, лучше вызвать полицию самому, — скорее всего, мошенники скроются до ее приезда. Доказать вину в мнимой краже злоумышленники все равно не смогут, так на банкоматах установлены камеры, а проводимые по каждой карте операции фиксируются банком.

Как считают специалисты платежной системы Visa, в России один из самых низких уровней мошенничества с банковскими картами в мире. Чаще всего злоумышленники получают доступ к чужим деньгам, используя приемы так называемой социальной инженерии. «Ъ» узнал, что российский ЦБ хочет вынести проблему социальной инженерии на обсуждение правительства: регулятор намерен законодательно ввести блокировку банковских карт дропперов — владельцев счетов, используемых при выводе средств.

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