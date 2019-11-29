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10:50 (мск), источник: RTVi

В Ираке за сутки погибли 40 протестующих

В Ираке в ходе протестов за сутки убили 40 человек. Об этом 29 ноября сообщает AP со ссылкой на представителей служб безопасности и здравоохранения.

Источник: AP 2019

Большего всего погибших в южном городе Наджаф, где силы безопасности убили 36 человек и ранили 245. До этого демонстранты сожгли консульство Ирана в городе, власти города ввели комендантский час.

В Багдаде погибли четверо протестующих, 22 человека ранены. Они пытались прорваться к резиденции правительства страны.

Как отмечает AP, полиция вместе с военными заняли богатые нефтью регионы и открыли в них дороги, которые раньше перекрыли протестующие. Кроме того, в охваченных протестами провинциях были созданы кризисные комитеты, которые должны координировать действия правительства и губернаторов.

Протесты в Ираке продолжаются с 1 октября, в основном они проходят в южных провинциях. Демонстранты выступают против роста коррупции и усиления влияния Ирана на политику страны. Всего в ходе протестов погибли больше 350 человек.

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