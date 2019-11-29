Подозреваемая в шпионаже россиянка оказалась служащей Черноморского флота

«Задержание служащей российского Черноморского флота за шпионаж в пользу соседней страны — один из сотен фактов, доказывающих, что против нашей страны ведется масштабная шпионская война», — передает «РИА Новости» слова депутата.
Ранее Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России сообщил, что сотрудники спецслужбы задержали в Севастополе гражданку России по подозрению в государственной измене. Как предполагается, женщина была завербована украинскими спецслужбами и по заданию Главного управления разведки Минобороны Украины и «целенаправленно осуществляла сбор секретных сведений военного характера».
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 275 УК России (Государственная измена). Женщине грозит до 20 лет лишения свободы.
Ленинский районный суд Севастополя арестовал подозреваемую на два месяца.