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13:00 (мск), источник: Интерфакс

Число жертв землетрясения в Албании достигло 49 человек

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU — Число жертв разрушительного землетрясения в Албании возросло до 49 человек, спасательные операции постепенно завершаются, пишет в пятницу Associated Press.

Источник: AFP 2019

По словам премьер-министра Албании Эди Рамы, ночью были найдены тела еще трех погибших.

Министр здравоохранения Огерта Манастирлю сообщила, что из-за произошедшего во вторник землетрясения пострадали по меньшей мере 2 тысячи человек. Ранее сообщалось о 650 пострадавших, однако теперь власти получили новые данные из медучреждений.

Землетрясение магнитудой 6,4 в Албании произошло в ночь на вторник. Эпицентр располагался между столицей страны Тираной и вторым по величине городом Дурресом. Тысячи жителей Албании остались без крова: их дома разрушены.

Еще одно сильное землетрясение произошло в четверг в районе албанского города Драча. Сила землетрясения оценивается в 5,1 баллов по шкале Рихтера. Эпицентр землетрясения находился на глубине двух километров в 25 км от Драча и в 48 км от столицы страны Тираны. Информации о пострадавших от второго землетрясения не поступало.

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