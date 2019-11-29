16:47 (мск), источник: Life.ru
Помощница полковника-миллиардера Захарченко сбежала из страны
Сообщается, что её планировали задержать по делу о пропаже 25 миллиардов рублей.
Помощница
Отмечается, что в ближайшее время женщину хотели задержать по делу о пропаже из «Нота-банка» 25 миллиардов рублей, однако не успели. Вероятно, Марчукова улетела в Австрию, так как у неё есть австрийское гражданство.
Ранее Марчукова отбыла наказание в СИЗО, пробыв под стражей 3,4 года. Позже ей изменили приговор, освободив в зале суда.
Напомним, Дмитрия Захарченко приговорили к 13 годам колонии строгого режима и выплате штрафа в размере 117,9 миллиона рублей. Свою вину бывший полковник не признал. Позже суд смягчил ему приговор, вычтя из срока наказания полгода.
Арест Захарченко вызвал большой резонанс. На момент задержания в 2016 году он был врио начальника управления «Т» Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ, а дома у него нашли порядка 8,5 млрд рублей.