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16:47 (мск), источник: Life.ru

Помощница полковника-миллиардера Захарченко сбежала из страны

Сообщается, что её планировали задержать по делу о пропаже 25 миллиардов рублей.

Источник: РИА "Новости"

Помощница экс-полковника-миллиардера Дмитрия Захарченко Галина Марчукова сбежала из России. Об этом сообщает Mash.

Отмечается, что в ближайшее время женщину хотели задержать по делу о пропаже из «Нота-банка» 25 миллиардов рублей, однако не успели. Вероятно, Марчукова улетела в Австрию, так как у неё есть австрийское гражданство.

Ранее Марчукова отбыла наказание в СИЗО, пробыв под стражей 3,4 года. Позже ей изменили приговор, освободив в зале суда.

Напомним, Дмитрия Захарченко приговорили к 13 годам колонии строгого режима и выплате штрафа в размере 117,9 миллиона рублей. Свою вину бывший полковник не признал. Позже суд смягчил ему приговор, вычтя из срока наказания полгода.

Арест Захарченко вызвал большой резонанс. На момент задержания в 2016 году он был врио начальника управления «Т» Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ, а дома у него нашли порядка 8,5 млрд рублей.

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