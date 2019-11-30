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03:02 (мск), источник: Коммерсантъ

Министра здравоохранения Ростовской области отправили под домашний арест

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону избрал министру здравоохранения Ростовской области Татьяне Быковской меру пресечения в виде домашнего ареста до 27 января 2020 года, сообщает 161.ру. Заседание проходило в закрытом режиме, так как суд исследовал медицинские данные подозреваемой.

Министр была задержана утром в четверг, 28 ноября, у себя дома по подозрению в превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ). Дома и в рабочем кабинете чиновницы провели обыск. Вместе с ней по аналогичному обвинению был задержан и заместитель госпожи Быковской по общим вопросам Станислав Беседовский.

Сотрудники минздрава Ростовской области попали под следствие по результатам проверки, проведенной ФАС России, в ходе которой надзорный орган обнаружил нарушения при проведении закупок на право утилизации медицинских отходов в Ростовской области в 2017—2018 годах.

Как сообщала пресс-служба антимонопольного ведомства, были выявлены признаки антиконкурентного соглашения между минздравом, организаторами торгов (ГБУ РО «ОКБ № 2», МБУЗ «Городская больница № 20 г. Ростова-на-Дону», ГКУЗ РО «ДРС № 4» Ростова-на-Дону, МБУЗ ГБСМП) и хозяйствующим субъектом (ООО «Центр 100 Ростов-на-Дону»). Предполагается, что были нарушены ст. 16 (ограничение конкуренции) и ст. 17 (нарушение антимонопольных требований к торгам) ФЗ «О защите конкуренции».

Татьяне Быковской 56 лет, она родилась в Калининграде в семье врачей. По образованию врач-гигиенист, доктор медицинских наук. Также получила экономическое и юридическое образование. Татьяна Быковская начала трудовую деятельность операционной медсестрой больницы скорой медицинской помощи № 2 Ростова-на-Дону. После окончания мединститута работала преподавателем медицинского училища в Новошахтинске, затем врачом-гигиенистом Багаевского центра госсанэпиднадзора. С 1992 года по 2001 год занимала пост заместителя главы администрации Багаевского района Ростовской области. Госпожа Быковская — самый опытный министр в правительстве Ростовской области, возглавляет ведомство с 2004 года. Имеет государственную награду — медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Дарья Голякова, Ростов-на-Дону

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