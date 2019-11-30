17:47 (мск), источник: Интерфакс
Экс-доцента СПбГУ Соколова доставили в Москву для психиатрической экспертизы
Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU — Бывший преподаватель
«Олег Валерьевич в Москве. Предполагаем, что экспертиза пройдет в НИИ имени Сербского, и мой подзащитный будет там до конца года», — сказал он.
Как сообщалось,
Бывший доцент СПбГУ Соколов обвиняется в убийстве 24-летней аспирантки университета Анастасии Ещенко, с которой у него были близкие отношения. Ученый вину признал. По версии следствия, Ещенко была убита в ночь на 8 ноября из мелкокалиберного обреза. Соколов расчленил ее тело и частично успел утопить в реке Мойке.
11 ноября он был арестован судом на два месяца.