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17:47 (мск), источник: Интерфакс

Экс-доцента СПбГУ Соколова доставили в Москву для психиатрической экспертизы

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU — Бывший преподаватель Санкт-Петербургского государственного университета Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки, доставлен в столицу для психиатрического освидетельствования, сообщил «Интерфаксу» адвокат ученого Александр Почуев в субботу.

Источник: РИА "Новости"

«Олег Валерьевич в Москве. Предполагаем, что экспертиза пройдет в НИИ имени Сербского, и мой подзащитный будет там до конца года», — сказал он.

Как сообщалось, Санкт-Петербургский городской суд на 5 декабря назначил заседание по рассмотрению апелляции на арест Соколова. В разговоре с «Интерфаксом» Почуев предположил, что заседание пройдет без личного присутствия обвиняемого — в режиме видеоконференцсвязи.

Бывший доцент СПбГУ Соколов обвиняется в убийстве 24-летней аспирантки университета Анастасии Ещенко, с которой у него были близкие отношения. Ученый вину признал. По версии следствия, Ещенко была убита в ночь на 8 ноября из мелкокалиберного обреза. Соколов расчленил ее тело и частично успел утопить в реке Мойке.

11 ноября он был арестован судом на два месяца.

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