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23:29 (мск), источник: ТАСС

Группировка ИГ взяла на себя ответственность за теракт в Лондоне

ЛОНДОН, 30 ноября. /ТАСС/ — В результате теракта погибли два человека.

Источник: Reuters

Экстремистская группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) взяла на себя ответственность за теракт, осуществленный в пятницу днем в центре британской столицы. Об этом сообщило в субботу агентство Reuters.

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29 ноября около 14:00 по местному времени (17:00 мск) мужчина, на поясе которого был закреплен муляж взрывного устройства, напал с ножом на людей в примыкающем к Лондонскому мосту историческом здании лондонской гильдии рыботорговцев. Инцидент произошел во время встречи выпускников и преподавателей программы Learning Together («Учимся вместе») Института криминологии Кембриджского университета. В результате нападения два человека погибли, еще трое находятся в больницах.

На улице террорист был задержан прохожими, а прибывшие на место полицейские застрелили его при попытке сопротивления. Преступником оказался 28-летний Усман Хан. В 2012 году он был признан виновным в намерении взорвать Лондонскую фондовую биржу и приговорен к 16 годам тюрьмы. В декабре прошлого года, проведя в заключении 7 лет, Хан условно-досрочно освободился и был обязан носить электронный браслет.

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