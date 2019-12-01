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11:11 (мск), источник: РИА Новости

Десять человек погибли при падении автобуса с моста в Забайкалье

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Автобус упал с моста в Забайкалье, погибли десять человек, пять госпитализированы, сообщили в ГИБДД.

Источник: РИА Новости

Ранее сообщалось о четырех погибших, в том числе ребенке.

По информации ведомства, ДТП произошло в воскресенье на 60-м километре автодороги «Могойтуй — Сретинск — Олочи». Водитель автобуса на маршруте Сретинск-Чита перевозил 43 пассажира.

«Из-за разрыва переднего колеса совершил съезд с проезжей части вправо по ходу движения с последующим опрокидыванием транспортного средства в реку Куенга. В результате ДТП, по предварительным данным, 10 пассажиров погибли, еще пятеро доставлены в ЦРБ», — говорится в сообщении.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции. Сообщалось, что в район ДТП вылетели два вертолета Центра медицины катастроф.

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