11:11 (мск), источник: РИА Новости
Десять человек погибли при падении автобуса с моста в Забайкалье
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Автобус упал с моста в Забайкалье, погибли десять человек, пять госпитализированы, сообщили в ГИБДД.
Ранее сообщалось о четырех погибших, в том числе ребенке.
По информации ведомства, ДТП произошло в воскресенье на 60-м километре автодороги «Могойтуй — Сретинск — Олочи». Водитель автобуса на маршруте
«Из-за разрыва переднего колеса совершил съезд с проезжей части вправо по ходу движения с последующим опрокидыванием транспортного средства в реку Куенга. В результате ДТП, по предварительным данным, 10 пассажиров погибли, еще пятеро доставлены в ЦРБ», — говорится в сообщении.
На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции. Сообщалось, что в район ДТП вылетели два вертолета Центра медицины катастроф.