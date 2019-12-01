Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Их ненавидели и боялись»Малоизвестные операции русских морпехов
Фоторепортажи
11Мертвый сезон: самые опасные для туристов страны мира
12Россия передала Украине задержанные корабли
12:07 (мск), источник: РИА Новости

СК возбудил дело после падения автобуса с моста в Забайкалье

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. СК возбудил уголовное дело после падения автобуса с моста в Забайкалье по статье оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщается на сайте ведомства.

Ранее представитель экстренных служб региона сообщил РИА Новости, что в результате ДТП погибли 15 человек.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек», — говорится в сообщении.

По данным следствия, автобус «KIA GRANDBIRD», выполнявший рейс по маршруту «Чита-Сретенск», упал с моста через реку Куэнга в 60 километрах от Сретенска. На место происшествия направлены следователи-криминалисты. Устанавливается точное количество пострадавших и погибших в аварии. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Срыв Украиной выступления депутата Госдумы в ООН попал на видео
На Украине рассказали, как США хотели увеличить присутствие в Крыму
Ученые выяснили, кем работают самые «живучие» россияне
Россия попросила США не вмешиваться во внутренние дела страны
Стали известны все соперники сборной России по группе Евро-2020
Иран накрыл ядовитый смог
В Австралии поймали гигантского крокодила (фото, видео)
Кравчук дал Зеленскому совет перед встречей с Путиным
Здоровье
Три жизненно важных препарата в России приравняли к наркотикам В России с 1 декабря ужесточается наказание за нарушения при распространении трех рецептурных медицинских препаратов: тропикамида (для расширения зрачка), тапентадола (опиоидный анальгетик) и прегабалина (противосудорожное). Теперь за это грозит до трех лет лишения свободы.
Hi-Tech
Представлен огромный 4К телевизор Xiaomi (невероятно дешево) Продажи начнутся на следующей неделе
Кино
Пришельцы, кошки, декабристы: 20 главных фильмов зимы Пока мы прощаемся с джедаями и подпеваем жутковатым кошкам, где-то на острове черно-белый Паттинсон сходит с ума, а Земля готовится к очередному вторжению — этой зиме нас уже ничем не удивить
Авто
В России долги за отопление будут собирать прямо на дорогах Во Владимирской области местная компания «Владимиртеплогаз» приобрела аппаратно-программный комплекс «Дорожный пристав»
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Дети
Смешно до слез: эти фразы говорят все российские учителя Золотые мемы от учителей дадут вам снова почувствовать себя школьником
Леди
10 эффективных приборов для похудения со скидкой Успей заказать необходимые для всех здоровых и худеющих людей приборы в Черную пятницу. Возможно, таких низких цен больше не будет.
Дом
Как выглядит квартира рядом с «российским Диснейлендом»
Как из двухкомнатной квартиры сделали трешку
11 частых ошибок при обустройстве кухни
Пять мифов о жизни за МКАД
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь