СК возбудил дело после падения автобуса с моста в Забайкалье

Ранее представитель экстренных служб региона сообщил РИА Новости, что в результате ДТП погибли 15 человек.
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек», — говорится в сообщении.
По данным следствия, автобус «KIA GRANDBIRD», выполнявший рейс по маршруту «Чита-Сретенск», упал с моста через реку Куэнга в 60 километрах от Сретенска. На место происшествия направлены следователи-криминалисты. Устанавливается точное количество пострадавших и погибших в аварии. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.