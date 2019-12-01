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12:46 (мск), источник: ТАСС

Число погибших в результате ДТП в Забайкальском крае выросло до 19

Среди погибших двое несовершеннолетних.

ЧИТА, 1 декабря. /ТАСС/. Количество погибших при падении автобуса на замерзшую реку Куэнга в Забайкальском крае достигло 19 человек, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального УМВД.

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«В результате аварии погибли 19 человек», — сказали в пресс-службе ведомства. В ГИБДД России также сообщили, что двое погибших — несовершеннолетние. В МЧС позднее уточнили, что еще 22 человека пострадали. По данным ведомства, состояние троих из них оценивается как тяжелое.

Медики оценивают состояние 18 пострадавших как средней степени тяжести. «По имеющимся в настоящее время данным, эвакуированы в районную больницу города Шилка — 8 человек, Нерченскую ЦРБ — 8 человек, в Сретенскую ЦРБ — 3 человека. Состояние 18 пострадавших оценивается как средней тяжести, одного — как тяжелое. В настоящий момент пациентам проводятся необходимые обследования», — говорится в сообщении пресс-службы Минздрава РФ.

Отмечается, что амбулаторную помощь получили 10 человек. «Эвакуация пострадавших в федеральные медучреждения в настоящий момент не требуется. Ведущие специалисты федеральных медучреждений готовы к проведению телемедицинских консультаций», — добавили в пресс-службе.

По данным пресс-службы, на месте происшествия работали шесть бригад скорой помощи и два вертолета центра медицины катастроф. Ситуация с оказанием экстренной медпомощи пострадавшим находится под личным контролем министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой.

В сообщении территориального центра медицины катастроф отмечается, что в числе пострадавших — 12-летняя девочка.

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