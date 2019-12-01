12:46 (мск), источник: ТАСС
Число погибших в результате ДТП в Забайкальском крае выросло до 19
Среди погибших двое несовершеннолетних.
ЧИТА, 1 декабря. /ТАСС/. Количество погибших при падении автобуса на замерзшую реку Куэнга в Забайкальском крае достигло 19 человек, сообщили ТАСС в
«В результате аварии погибли 19 человек», — сказали в
Медики оценивают состояние 18 пострадавших как средней степени тяжести. «По имеющимся в настоящее время данным, эвакуированы в районную больницу города Шилка — 8 человек, Нерченскую ЦРБ — 8 человек, в Сретенскую ЦРБ — 3 человека. Состояние 18 пострадавших оценивается как средней тяжести, одного — как тяжелое. В настоящий момент пациентам проводятся необходимые обследования», — говорится в сообщении
Отмечается, что амбулаторную помощь получили 10 человек. «Эвакуация пострадавших в федеральные медучреждения в настоящий момент не требуется. Ведущие специалисты федеральных медучреждений готовы к проведению телемедицинских консультаций», — добавили в
По данным
В сообщении территориального центра медицины катастроф отмечается, что в числе пострадавших — 12-летняя девочка.