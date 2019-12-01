Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Их ненавидели и боялись»Малоизвестные операции русских морпехов
Фоторепортажи
11Мертвый сезон: самые опасные для туристов страны мира
7РЖД показали прототип нового плацкартного вагона
13:30 (мск), источник: ТАСС

Бастрыкин поручил решить вопрос об изъятии дела о ДТП в Забайкалье из полиции в СК

Глава СК также поставил на контроль расследование аварии.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил решить вопрос об изъятии из полиции материалов дела о нарушении правил дорожного движения по факту аварии с автобусом в Забайкальском крае, где погибли 19 человек, для передачи в СК. Об этом сообщила ТАСС официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

Читайте также
Число погибших в результате ДТП в Забайкальском крае выросло до 19

«Председатель СК России поручил решить вопрос об изъятии из органов внутренних дел материалов по факту ДТП (ст. 264 УК РФ) для дальнейшего всестороннего и полного расследования следственными органами СК России в одном производстве с фактом ненадлежащего оказания услуг», — сказала Петренко.

Бастрыкин также поставил на контроль в центральном аппарате СК ход расследования уголовного дела, возбужденного следственными органами СК России по Забайкальскому краю, по ч. 3 ст. 238 УК РФ.

«Глава ведомства указал на необходимость проведения всех следственных действий в предельно сжатые сроки, чтобы виновные лица не смогли уйти от ответственности за гибель людей», — отметила представитель СК.

Во время загрузки произошла ошибка.

МЧС России открыло телефон «горячей линии»

19 человек погибли в результате падения автобуса с моста в Забайкалье
Во время загрузки произошла ошибка.
13:57 (мск)© Ньюстюб
 Что носят артисты, чтобы постоянно держать мышцы в тепле
Уникальная машина, опередившая время на несколько десятилетий
Ученые выяснили, кем работают самые «живучие» россияне
Россия попросила США не вмешиваться во внутренние дела страны
Стали известны все соперники сборной России по группе Евро-2020
В Австралии поймали гигантского крокодила (фото, видео)
Кравчук дал Зеленскому совет перед встречей с Путиным
Иран накрыло облаком ядовитого смога
Здоровье
Три жизненно важных препарата в России приравняли к наркотикам В России с 1 декабря ужесточается наказание за нарушения при распространении трех рецептурных медицинских препаратов: тропикамида (для расширения зрачка), тапентадола (опиоидный анальгетик) и прегабалина (противосудорожное). Теперь за это грозит до трех лет лишения свободы.
Hi-Tech
Представлен огромный 4К телевизор Xiaomi (невероятно дешево) Продажи начнутся на следующей неделе
Кино
Пришельцы, кошки, декабристы: 20 главных фильмов зимы Пока мы прощаемся с джедаями и подпеваем жутковатым кошкам, где-то на острове черно-белый Паттинсон сходит с ума, а Земля готовится к очередному вторжению — этой зиме нас уже ничем не удивить
Горячие темы на Авто
Женщина протестует 236
О подарках! 213
Поколение пустоты 205
Черная пятница. 133
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Популярные темы на «Детях»
Жилплощадь! 251
Рапсодия на тему ноября 165
Девочка хочет быть матросом на новый год 138
Хамство вахтерши в ДДТ 87
Леди
10 эффективных приборов для похудения со скидкой Успей заказать необходимые для всех здоровых и худеющих людей приборы в Черную пятницу. Возможно, таких низких цен больше не будет.
Дом
Как выглядит квартира рядом с «российским Диснейлендом»
Как из двухкомнатной квартиры сделали трешку
11 частых ошибок при обустройстве кухни
Пять мифов о жизни за МКАД
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь