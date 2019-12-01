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13:46 (мск), источник: Rambler.ru

Из российской больницы уволились все врачи

В Ростовской области больница закрылась из-за увольнения всех врачей. Чиновники посоветовали пациентам ездить в другие города. Вопиющий инцидент произошел в Новочеркасске.

На сайте городской администрации официально объявили, что единственная инфекционная больница больше не принимает пациентов.

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«Остановка приема пациентов в МБУЗ “Специализированная инфекционная больница” связана с увольнением врачей стационара, ранее работавших в больнице», — говорится в сообщении.

Чиновники отмечают, что в больнице работали три врача стационарного отделения. Двоим больше 70 лет, они уволились по собственному желанию в минувшем ноябре. Еще один доктор сначала ушел на больничный, а затем тоже написал заявление об увольнении.

В клинике остался только средний медицинский персонал.

Власти Ростовской области решили, что пациентам придется ездить на лечение в другие города — Аксай и Ростов-на-Дону.

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