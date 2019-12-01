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22:26 (мск), источник: Ведомости

ДТП с автобусом в Забайкальском крае. Главное

В Забайкальском крае 1 декабря произошла крупная авария: пассажирский автобус съехал с дороги и упал с моста. По последним данным, жертвами ДТП стали 19 человек, еще около 20 пострадали. Причиной называют лопнувшее колесо.

Источник: РИА "Новости"

Что произошло

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Информация об аварии поступила в экстренные службы около 9.40 мск. Как сообщила пресс-служба МЧС, автобус Kia Grandbird, следовавший из города Сретенск в Читу, опрокинулся и упал с моста через реку Куэнга с высоты не менее шести метров. В салоне находились 43 пассажира и водитель.

Автобус приземлился на крышу, отсюда такое большое количество жертв, пояснил «Интерфаксу» губернатор Забайкалья Александр Осипов. Он вылетел к месту аварии.

Экстренные службы сначала сообщили о 10 погибших, затем о 15, потом число жертв аварии выросло до 19. «Интерфакс» со ссылкой на источник сообщает о 20, но власти не подтверждают эту информацию. Среди погибших двое несовершеннолетних.

По данным медиков, около 20 человек пострадали, один находится в тяжелом состоянии. Для эвакуации людей в больницы были привлечены вертолеты.

По предварительным данным, причиной аварии стало лопнувшее переднее колесо. Водитель не справился с управлением, автобус съехал с дороги, пробил ограждение и рухнул на лед.

Что известно об автобусе

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Как сообщают ТАСС и «Интерфакс», автобус принадлежал местной туристической фирме и осуществлял заказной рейс, все пассажиры были гражданами России. По данным губернатора, рейс был регулярным. Он отметил, что правоохранительные органы выясняют, были ли у перевозчика разрешения на осуществление регулярных перевозок.

Водитель 1976 года рождения погиб. Перевозчик Сергей Пнев сообщил ТАСС, что автобус имел лицензию на перевозки и прошел все необходимые технические осмотры.

Как идет расследование

Следователи по факту аварии возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть людей (ч. 3 ст. 238 УК). Проверки также проводят местная прокуратура и Ространснадзор.

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16:27 (мск)© Ньюстюб
 ДТП с автобусом в Забайкальском крае. Главное
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