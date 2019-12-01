Спасателям удалось спасти в Забайкалье после аварии 26 человек

По его словам, в данный момент автобус поставили на колеса.
Для родственников погибших и пострадавших открыта горячая линия. С родственниками пострадавших работают психологи, сказал Басов.
Ранее сообщалось, что в ДТП погибли 19 человек.
По данным Басова, в автобусе находились 45 человек: 44 пассажира и водитель.
В настоящее время аварийно-спасательные работы на месте аварии завершены.
Как сообщалось, в воскресенье около 15:00 по местному времени в Сретенском районе Забайкальского края пассажирский автобус упал с моста. Среди погибших двое детей. Возбуждено уголовное дело.
По данным краевого Минздрава, 15 пострадавших в ДТП доставили в Шилкинскую и Нерчинскую районные больницы.
Главное управление МЧС России по Забайкальскому краю открыло горячую линии после аварии: 8 (3022) 35−61−61.