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14:58 (мск), источник: Интерфакс

Спасателям удалось спасти в Забайкалье после аварии 26 человек

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU — 26 пассажиров автобуса, опрокинувшегося в реку в Забайкалье, удалось спасти, сообщил «Интерфаксу» в воскресенье начальник регионального главка МЧС РФ Николай Басов.

Источник: РИА "Новости"

По его словам, в данный момент автобус поставили на колеса.

Для родственников погибших и пострадавших открыта горячая линия. С родственниками пострадавших работают психологи, сказал Басов.

Видео
19 человек погибли в результате падения автобуса с моста в Забайкалье

Ранее сообщалось, что в ДТП погибли 19 человек.

По данным Басова, в автобусе находились 45 человек: 44 пассажира и водитель.

В настоящее время аварийно-спасательные работы на месте аварии завершены.

Как сообщалось, в воскресенье около 15:00 по местному времени в Сретенском районе Забайкальского края пассажирский автобус упал с моста. Среди погибших двое детей. Возбуждено уголовное дело.

По данным краевого Минздрава, 15 пострадавших в ДТП доставили в Шилкинскую и Нерчинскую районные больницы.

Главное управление МЧС России по Забайкальскому краю открыло горячую линии после аварии: 8 (3022) 35−61−61.

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