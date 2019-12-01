Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
 Минобороны показало видео пуска ракеты «Тополь» Видео запуска межконтинентальной баллистической ракеты подвижного грунтового ракетного комплекса «Тополь»
Фоторепортажи
11Мертвый сезон: самые опасные для туристов страны мира
15:43 (мск), источник: РИА Новости

Опубликован список пострадавших в смертельном ДТП в Забайкалье

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Пресс-служба Министерства здравоохранения Забайкальского края опубликовала первый список пострадавших в ДТП с упавшим с моста автобусом.

Источник: РИА "Новости"

По последним данным, в аварии под Сретенском погибли 19 человек, еще 21 пострадал. Четверо пассажиров находятся в тяжелом состоянии.

Список пострадавших уточняется.

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе губернатора Забайкальского края, пострадавших направили в три центральные районные больницы — Шилкинскую, Нерчинскую и Сретенскую ЦРБ.

Ранее стало известно, что ДТП произошло на 60-м километре трассы Моготуй — Сретенск — Олочи. Рейсовый автобус с 43 пассажирами следовал по маршруту Сретенск — Чита. Из-за лопнувшего колеса транспортное средство сорвалось с проезжей части и упало на лед в реку Куенга. На место аварии выехал глава региона Александр Осипов.

По факту происшествия возбудили уголовное дело.

 Срыв Украиной выступления депутата Госдумы в ООН попал на видео
На Украине рассказали, как США хотели увеличить присутствие в Крыму
Делом о ДТП в Забайкалье займется Следственный комитет
Из больницы в Ростовской области уволились все врачи
Ученые выяснили, кем работают самые «живучие» россияне
Россия попросила США не вмешиваться во внутренние дела страны
В Австралии поймали гигантского крокодила (фото, видео)
Максим Галкин заявил об отсутствии президентских амбиций
Кравчук дал Зеленскому совет перед встречей с Путиным
Здоровье
Три жизненно важных препарата в России приравняли к наркотикам В России с 1 декабря ужесточается наказание за нарушения при распространении трех рецептурных медицинских препаратов: тропикамида (для расширения зрачка), тапентадола (опиоидный анальгетик) и прегабалина (противосудорожное). Теперь за это грозит до трех лет лишения свободы.
Hi-Tech
Ха-ха-ха, 55555, kkkkk: как смеются в СМС на разных языках И в других мессенджерах
Кино
Пришельцы, кошки, декабристы: 20 главных фильмов зимы Пока мы прощаемся с джедаями и подпеваем жутковатым кошкам, где-то на острове черно-белый Паттинсон сходит с ума, а Земля готовится к очередному вторжению — этой зиме нас уже ничем не удивить
Авто
В России долги за отопление будут собирать прямо на дорогах Во Владимирской области местная компания «Владимиртеплогаз» приобрела аппаратно-программный комплекс «Дорожный пристав»
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Популярные темы на «Детях»
Жилплощадь! 252
Рапсодия на тему ноября 203
Девочка хочет быть матросом на новый год 148
Остался всего 31 день до Нового года 99
Леди
10 эффективных приборов для похудения со скидкой Успей заказать необходимые для всех здоровых и худеющих людей приборы в Черную пятницу. Возможно, таких низких цен больше не будет.
Дом
Как выглядит квартира рядом с «российским Диснейлендом»
Как из двухкомнатной квартиры сделали трешку
11 частых ошибок при обустройстве кухни
Пять мифов о жизни за МКАД
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь