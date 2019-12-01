15:43 (мск), источник: РИА Новости
Опубликован список пострадавших в смертельном ДТП в Забайкалье
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости.
По последним данным, в аварии под Сретенском погибли 19 человек, еще 21 пострадал. Четверо пассажиров находятся в тяжелом состоянии.
Список пострадавших уточняется.
Как сообщили РИА Новости в
Ранее стало известно, что ДТП произошло на 60-м километре трассы Моготуй — Сретенск — Олочи. Рейсовый автобус с 43 пассажирами следовал по маршруту Сретенск — Чита.
По факту происшествия возбудили уголовное дело.