16:23 (мск), источник: Новости Mail.ru
Пожар повредил объект Всемирного наследия ЮНЕСКО в Австрии
Причина возгорания пока не установлена.
Пожар разрушил несколько зданий в австрийской общине Халльштатт, включенной в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, сообщает Spiegel.
Огонь возник 30 ноября в сарае на берегу озера и перекинулся на соседние постройки. Большинство домов в историческом центре Халльштатта построены из дерева. Существовала угроза дальнейшего распространения пожара.
На борьбу с огнем направили 8 бригад пожарных. Один из них получил травмы, местные жители не пострадали, сообщил австрийский телеканал ORF.
Халльштатт славится старейшей соляной шахтой в мире и уникальной архитектурой. В деревне проживают около 780 человек.
Халльштатт посещает до миллиона туристов в год. Особой популярностью община пользуется у гостей из Китая. В 2012 году в городе Лоян провинции Гуандун даже построили копию европейской деревни.
Анна Лысенко