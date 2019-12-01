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16:23 (мск), источник: Новости Mail.ru

Пожар повредил объект Всемирного наследия ЮНЕСКО в Австрии

Причина возгорания пока не установлена.

Пожар разрушил несколько зданий в австрийской общине Халльштатт, включенной в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, сообщает Spiegel.

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Огонь возник 30 ноября в сарае на берегу озера и перекинулся на соседние постройки. Большинство домов в историческом центре Халльштатта построены из дерева. Существовала угроза дальнейшего распространения пожара.

На борьбу с огнем направили 8 бригад пожарных. Один из них получил травмы, местные жители не пострадали, сообщил австрийский телеканал ORF.

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Халльштатт славится старейшей соляной шахтой в мире и уникальной архитектурой. В деревне проживают около 780 человек.

Халльштатт посещает до миллиона туристов в год. Особой популярностью община пользуется у гостей из Китая. В 2012 году в городе Лоян провинции Гуандун даже построили копию европейской деревни.

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Анна Лысенко

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