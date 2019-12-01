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20:37 (мск), источник: ТАСС

Все пострадавшие в ДТП с автобусом в Забайкалье являются местными жителями

По словам губернатора региона Александра Осипова, опознание погибших еще не завершилось, но те, чьи имена уже известны — также были местными жителями.

Источник: РИА "Новости"

ЧИТА, 1 декабря. /ТАСС/. Все пострадавшие при падении рейсового автобуса с моста в Забайкальском крае являются местными жителями, сообщил ТАСС губернатор региона Александр Осипов.

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«Все пострадавшие — забайкальцы», — сказал Осипов. По его словам, опознание погибших еще не завершилось, но те, чьи имена уже известны — также были местными жителями.

Губернатор добавил, что власти решают вопрос об объявлении траура и подчеркнул, что семьям погибших и пострадавшим будет оказана необходимая помощь. В ближайшее время будет определен размер компенсаций. «Правительство сейчас считает, сколько средств нужно», — отметил Осипов.

По данным пресс-службы губернатора, после ДТП в Сретенскую, Нерчинскую и Шилкинскую ЦРБ доставили 19 человек. Вечером в воскресенье шесть пострадавших из Нерчинска санавиацией доставили в краевую клиническую больницу в Чите. Самой юной из пострадавших — 12 лет, самым старшим — по 59.

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