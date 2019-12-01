20:53 (мск), источник: РИА Новости
Водитель рухнувшего с моста в Забайкалье автобуса погиб
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Водитель рейсового автобуса, попавшего в ДТП под Сретенском, скончался на месте аварии. Об этом РИА Новости рассказали в
За рулем транспортного средства был житель Читинского района 1976 года рождения. Он погиб от полученных травм.
Ранее стало известно, что утром в воскресенье автобус, следовавший из Читы в Сретенск, упал с моста через реку Куэнгу. Как сообщили в ГИБДД, авария произошла
В автобусе находились 43 пассажира, 19 из них погибли, еще 21 человек пострадал. Раненых направили в Шилкинскую, Нерчинскую и Сретенскую центральные районные больницы. Шестерых их них доставят для лечения в Читу.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту происшествия.