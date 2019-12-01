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21:02 (мск), источник: РИА Новости

Власти Забайкалья опубликовали имена 15 из 19 погибших в ДТП

ЧИТА, 1 дек — РИА Новости. Правительство Забайкальского края обнародовало список из 15 человек, погибших в ДТП с автобусом, который упал с моста в Сретенском районе Забайкальского края, неопознанными остаются ещё четыре тела, сообщили РИА Новости в пресс-службе губернатора.

Источник: РИА Новости

Ранее сообщалось, что в аварии погибли 19 человек, в том числе водитель, ещё 21 пассажир пострадал. Возбуждено уголовное дело.

В списке погибших числятся: Кубасов С. С. (город Чита); Хлызов В. Г. (посёлок Сретенск); Баранов Ю. Б. (посёлок Сретенск); Бобров В. А. (посёлок Сретенск); Астафьев В. М. (посёлок Сретенск); Джарелгапов Е. А. (посёлок Сретенск); Воробьёва И. Н. (село Усть-Наринзор); Воробьёв О. В. (село Усть-Наринзор); Воробьёва В. В. (село Усть-Наринзор); Тонких Е. Е. (село Молодовск); Пестерева Ж. М. (село Ломы); Горколенко Е. И. (село Ломы); Коновалов К. А. (село Ломы); Лыков И. В. (село Алия); Шадрин Л. А. (село Фирсово).

Тела погибших находятся в морге посёлка Кокуй, утром 2 декабря их начнут опознавать родственники.

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16:27 (мск)© Ньюстюб
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