Власти Забайкалья опубликовали имена 15 из 19 погибших в ДТП

Ранее сообщалось, что в аварии погибли 19 человек, в том числе водитель, ещё 21 пассажир пострадал. Возбуждено уголовное дело.
В списке погибших числятся: Кубасов С. С. (город Чита); Хлызов В. Г. (посёлок Сретенск); Баранов Ю. Б. (посёлок Сретенск); Бобров В. А. (посёлок Сретенск); Астафьев В. М. (посёлок Сретенск); Джарелгапов Е. А. (посёлок Сретенск); Воробьёва И. Н. (село Усть-Наринзор); Воробьёв О. В. (село Усть-Наринзор); Воробьёва В. В. (село Усть-Наринзор); Тонких Е. Е. (село Молодовск); Пестерева Ж. М. (село Ломы); Горколенко Е. И. (село Ломы); Коновалов К. А. (село Ломы); Лыков И. В. (село Алия); Шадрин Л. А. (село Фирсово).
Тела погибших находятся в морге посёлка Кокуй, утром 2 декабря их начнут опознавать родственники.