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00:41 (мск), источник: Интерфакс

Вторая за день стрельба произошла в Новом Орлеане

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU — Десять человек пострадали в результате стрельбы в Французском квартале Нового Орлеана, спустя несколько часов жертвами стрельбы в другом районе города — Севент Уорд — стали по меньшей мере два человека, еще двое пострадали, сообщает местный интернет-портал NOLA.com.

Как отмечается, информации о погибших, состоянии пострадавших и мотивах стрелявших в Севент Уорд на данный момент нет. Двое раненных при стрельбе в Французском квартале квартале находятся в критическом состоянии.

Издание уточняет, что первая стрельба произошла после популярного футбольного матча, когда в районе Французского квартала находились «десятки тысяч» человек. После этого власти сообщили о задержании одного человека, однако о том, какое отношение он имеет к произошедшему, информации нет. По данным NOLA.com, он не арестован.

В свою очередь генеральное консульство России в Хьюстоне сообщило, что поддерживает связь с полицией и уточняет гражданство пострадавших при стрельбе в Французском квартале Нового Орлеана.

«Генеральное консульство находится в контакте с правоохранительными органами, которые уточняют гражданство пострадавших», — говорится в сообщении дипмиссии, размещенном в твиттере.

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