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09:40 (мск), источник: ТАСС

Губернатор Забайкалья объявил 2 декабря днем траура по погибшим в ДТП с автобусом

Александр Осипов выразил соболезнования семьям погибших в аварии.

Источник: РИА "Новости"

ЧИТА, 2 декабря. /ТАСС/. Губернатор Забайкальского края Александр Осипов объявил в понедельник в регионе траур по 19 погибшим при падении рейсового автобуса с моста в Сретенском районе. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе главы региона.

«Губернатор Забайкальского края выразил соболезнования семьям погибших в крупной аварии в Сретенском районе. 2 декабря объявлено в регионе днем траура», — сказали в пресс-службе.

В день траура на всей территории края приспустят государственные флаги и отменят развлекательные передачи и мероприятия. С утра жители Читы уже оставляют цветы и зажженные свечи у фонтана на привокзальной площади города. Ранее об объявлении траура в понедельник сообщал муниципалитет Сретенского района.

Правительством края будет оказана помощь и поддержка всем тем, у кого в больницах сейчас находятся с травмами близкие, всем тем, кто близких потерял. Мы принимаем все меры для спасения пострадавших. Мои искренние соболезнования родным и близким погибших.
Александр Осипов
губернатор Забайкальского края

Причины происшествия устанавливают. Расследованием занимается СК РФ.

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