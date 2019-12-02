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12:58 (мск), источник: Новости Mail.ru

Из-за старой бомбы в Италии эвакуировали 10 тысяч человек

Она пролежала в центре города с 1940 года.

На строительной площадке в центре Турина обнаружили бомбу времен Второй мировой войны с 64 кг динамита, сообщает La Reppublica.

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10 тысяч человек, проживающие в историческом центре итальянского города, вынуждены были срочно эвакуироваться. На место находки вызвали экспертов по обезвреживанию бомб.

Полеты над Турином были приостановлены, железнодорожный вокзал закрыт. Во время операции солдаты патрулировали опустевшие улицы, чтобы предотвратить грабежи.

Месяцем ранее неразорвавшуюся бомбу обнаружили в другом итальянском городе Больцано. Были эвакуированы 4 тысячи человек.

Турин пережил первую крупную бомбардировку в июне 1940 года, когда диктатор Бенито Муссолини присоединился к нацистской Германии.

Анна Лысенко

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